Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что президенту США Дональду Трампу не следует вмешиваться в "европейскую демократию" и в то, как европейцы выбирают власть, сообщает Politico со ссылкой на интервью фон дер Ляйен на гала-вечере Politico 28 в Брюсселе.

"Не нам, когда речь идет о выборах, решать кто будет лидером страны - это решают граждане этой страны… Это суверенитет избирателей, и его нужно защищать", - сказала она, добавив, что "никто другой не имеет права вмешиваться, это однозначно".

"Никто другой не имеет права вмешиваться, это однозначно", - добавила она, отвечая на вопрос об обнародованной на прошлой неделе Стратегии национальной безопасности США, вызвавшей возмущение в Европе.

В документе утверждается, что Европа стоит перед угрозой "цивилизационного исчезновения" в ближайшие 20 лет.

Стратегия также критикует попытки сдерживать ультраправые силы в ЕС, называя это политической цензурой, и говорит о необходимости выращивания сопротивления нынешней траектории Европы внутри европейских наций.

Фон дер Ляйен также напомнила, что Европейский союз в ответ продвигает идею "Щита демократии" - инструмента для усиления борьбы с иностранным вмешательством в онлайне, в том числе во время выборов.

