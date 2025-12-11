Городской совет Мариуполя, захваченного армией РФ еще в 2022 году, судя по его анкете на сайте для поиска работы, ведет активную деятельность в Киева.

Анкеты с вакансиями на оккупированной территории размещены на украинском сайте rabota.ua.

На странице представлено 13 актуальных вакансий в Мариупольский горсовет. В частности, на зарплату 30 тысяч гривен ищут главного специалиста отдела международного сотрудничества и протокольной работы, который должен "быть точкой соприкосновения между городским советом и международными организациями".

Также ищут учителя-логопеда, воспитателя, руководителя подразделения планирования и развития персонала, бухгалтера, юристов. Зарплаты по меркам городов, которые не являются областными центрами, неплохие: от 20 до 30 тысяч. Хотя, например, юристконсульту горсовет готов платить 18 тысяч.

Вакансии кроме Киева есть в разных городах: Днепр, Кривой Рог, Львов, Ужгород, Кременчуг.

На странице горсовета на сайте указано, что в учреждении неподконтрольного Украине города работают более 500 сотрудников.

Напомним, в декабре прошлого года власти Покровска, до которого россиянам оставалось менее 3 километров, выделили 14 миллионов гривен на поддержку СМИ, 34 миллиона на благоустройство и 30 миллионов на теплоснабжение, которого в городе уже не было.

Также сообщалось, что в Дружковке, когда до фронта оставалось 20 километров, рабочие занимались ремонтом дороги.