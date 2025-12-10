Украина предоставила Соединенным Штатам свой ответ на последний проект американского мирного плана по урегулированию военный действий.

Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид на своей странице в социальной сети Х со ссылкой на американских и украинских официальных лиц.

"Украину в среду представила администрации президента США Дональда Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США", - говорится в сообщении Равида.

Напомним, накануне в издании The Telegraph писали, что мирный план Соединенных Штатов для Украины оказался "на грани краха" после заявления президента Владимира Зеленского о том, что Украина не обязана уступать территории России.

Ранее западные СМИ опубликовали подробности обсуждаемого мирного плана для Украины.

Возможно ли решение ключевых противоречий нынешних мирных переговоров, мы разбирали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.