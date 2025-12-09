Президент США Дональд Трамп и его переговорщики давят на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот быстро ответил на мирный план Вашингтона с целью договориться о завершении с РФ "до Рождества".

Об этом пишет газета The Financial Times.

Издание отмечает, что Зеленский сообщил своим европейским коллегам, что в ходе двухчасового телефонного разговора в субботу спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер настоятельно требовали от него принятия быстрого решения. Источник, знакомый с предложенными Киеву сроками, сообщил, что Трамп надеется на заключение соглашения "к Рождеству" (то есть до 25 декабря).

По словам чиновников, Зеленский сообщил представителям США, что ему нужно время для консультаций с другими европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона.

Один из западных чиновников заявил, что украинская сторона застряла между территориальными требованиями, которые она не может принять, и требованиями США, которые она не может отвергнуть.

Напомним, по данным СМИ, Вашингтон давит на президента Украины, чтобы он согласился с выводом войск из Донецкой области, но Зеленский отвергает это.

Как дальше будут развиваться события, мы анализировали в отдельном материале.