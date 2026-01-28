Появились подробности убийства четырёх полицейских в Черкасской области.

Информацию об инциденте сообщили источники в правоохранительных органах.

Мужчина подозревался в попытке покушения на депутата Корсунь-Шевченковского горсовета Виталия Сторожука, осуществлённой 24 декабря 2025 года. Для задержания и проведения обыска к подозреваемому выехала оперативно-следственная группа.

Подозреваемый, который ранее служил в армии, предположительно, увидел полицейских заранее, когда они подходили к его дому, устроил засаду и открыл огонь. Четверо правоохранителей погибли. Сам стрелок был убит.

Ранее установлена личность убийцы полицейских в Черкасской области.

Война в Украине продолжается 1434-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 27 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, войска РФ продвинулись в направлении Славянска Донецкой области. В частности, в районе Орехово-Василевки исчезла "зелёная зона" – освобождённые Украиной территории, которые были взяты под контроль во время контрнаступления ВСУ около Бахмута в 2023 году.

