Расстрелял оперативников. Подробности убийства полицейских в Черкасской области
Появились подробности убийства четырёх полицейских в Черкасской области.
Информацию об инциденте сообщили источники в правоохранительных органах.
Мужчина подозревался в попытке покушения на депутата Корсунь-Шевченковского горсовета Виталия Сторожука, осуществлённой 24 декабря 2025 года. Для задержания и проведения обыска к подозреваемому выехала оперативно-следственная группа.
Подозреваемый, который ранее служил в армии, предположительно, увидел полицейских заранее, когда они подходили к его дому, устроил засаду и открыл огонь. Четверо правоохранителей погибли. Сам стрелок был убит.
Ранее установлена личность убийцы полицейских в Черкасской области.
