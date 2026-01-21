В Кременце Тернопольской области пьяная компания на квадроциклах избила военного Николая Духанова, а полиция и сотрудники местного ТЦК и СП покрывали действия нападавших.

Об этом сообщила в Фейсбуке жена пострадавшего Татьяна Штан.

Инцидент произошел поздно вечером 11 января.

За два дня до происшествия военнослужащего Николая на двое суток отпустили в увольнение, чтобы он отпраздновал день рождения дома. 11 января он возвращался обратно в часть. В Кременце на центральной улице в его автомобиль влетел квадроцикл без номерных знаков с пьяным водителем. Николай вышел из машины, чтобы рассмотреть повреждения, и в этот момент водитель другого квадроцикла, стоявшего на обочине, подошел к нему и без предупреждения начал избивать. К нападавшему присоединился водитель квадроцикла, устроивший ДТП.

Молодые люди никого не боялись, хотя всё происходило в центре города при свидетелях, а за углом находился полицейский участок. Их остановил только приезд полиции. Причем после этого они не скрылись, а стали нарезать круг вокруг правоохранителей, которые брали показания у Николая и оформляли два дела: о ДТП и уголовное. Более того, нападавшие продолжали угрожать военному, полиция же их лишь отгоняла и даже не пыталась задержать.

Избитая жертва. Фото: Фейсбук

Вскоре появились их трезвые друзья. Оценив ситуацию, они сразу начали предлагать военному деньги. После его отказа на месте происшествия появился подполковник ТЦК и СП. Он в грубой форме начал придираться к избитому и требовать документы, на основании которых тот находится не в своей части.

"Собственно, он стоял и искал, где бы прижать военного, который добровольцем пошел служить в 2015 году, отслужил, записался в резерв и снова пошел на службу с первых дней полномасштабного вторжения", - написала Штан.

В итоге полиция составила протокол, в котором указала, что водитель квадроцикла неизвестен, причем его не повезли проверять на алкогольное опьянение и отдали ему квадроцикл без регистрации. Полиция осторожно написала: "Между водителями возник спор и началась потасовка".

