Сотрудники ТЦК и полиции в селе Спасское Днепропетровской области избили местного журналиста Алексея Бровченко и его супругу, после чего похитили его.

Об этом сообщил народный депутат Артём Дмитрук на своей странице в Facebook.

По его словам, все произошло на частном участке во дворе дома журналиста.

Перед этим утром того же дня Алексею разбили голову возле магазина, после чего он вызвал полицию, чтобы написать заявление. Сначала приехал патруль, а затем, для фиксации уголовного преступления, Алексей вызвал следственно-оперативную группу полиции. Однако вместе с ними прибыли сотрудники ТЦК, которые прятались на заднем сиденье, а позже набросились на Алексея и начали его избивать.

Позже подъехал белый бус, из которого выскочили ещё больше неизвестных в военной форме и балаклавах - они проникли на частную территорию и похитили Алексея.

Когда женщина поехала писать заявление в полицию, её заявление не приняли, ссылаясь на "законные мобилизационные мероприятия".

По словам Дмитрука, местные жители считают, что произошедшее - это месть журналисту Алексею Бровченко за разоблачение коррупционных схем местных чиновников.

Напомним, летом в Киеве мобилизовали скандального журналиста Богдана Буткевича.

А на днях в Харькове сотрудники ТЦК мобилизовали волонтёра, который вёз помощь для бойцов ВСУ на фронт.