В столице Украины мобилизовали скандального журналиста Богдана Буткевича.

Об этом сообщила его жена Марина на своей странице в Facebook.

По ее словам, он числился на военной службе, в секретном сотрудничестве с военной разведкой, "выполняя задания для ГУР".

"В последние годы он внештатно выполнял проекты для ГУР на территории врага. Причем очень успешно – возможно, сейчас проекту будет конец, но я точно знаю, что он отдавал ему всю душу и умение", - пишет девушка.

При этом супруга Буткевича отмечает, что служить в обычной армии ему не позволяют болезни глаз.

Однако указывается и то, что после критики со стороны Буткевича в адрес нардепа Марьяны Безуглой ГУР разорвало с ним сотрудничество. После этого он был объявлен в розыск через ТЦК.

"Он пошёл в наш территориальный ТЦК уточнить свой статус. И тут его отвезли на пункт сбора на ДВРЗ. И даже собираются отправить в учебный центр Десна", - пишет Марина.

Также она считает, что всё это произошло "по указанию Банковой", в частности, из-за того, что Буткевич критиковал главу Офиса президента Андрея Ермака в своих эфирах.

Отметим, что Богдан Буткевич ранее хвалил ТЦК и критиковал уклонистов.

"А теперь для всех ублюдков, запомните, конченые вы мрази, которые мне тут про ТЦК плохое рассказывают, смотрите, еще раз подчеркиваю - могут ли ТЦКшники творить ху@ню? Да сколько угодно!" - говорил Буткевич.

По его мнению, "нормальный адекватный мужчина должен был еще в 2022 году пойти в ТЦК и пройти ВВК". При этом он считает, что "мочить военкомов" за нарушения - тоже правильно.

Напомним, в 2019 году, когда обсуждалась возможная реинтеграция Донбасса в Украину, Буткевич называл местных жителей "ненужными людьми" и насчитал там полтора миллиона "лишних" украинцев.

Война в Украине идет 1233-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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