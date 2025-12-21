В Харькове сотрудники ТЦК остановили волонтеров, которые везли помощь для бойцов ВСУ на фронте, и мобилизовали одного из них.

Об этом сообщает волонтер Роки в своем видеообращении.

По его словам, волонтёры везли украинским военным боевую машину и два полностью загруженных микроавтобуса с помощью, однако в Харькове их остановили сотрудники ТЦК и после проверки документов мобилизовали одного из волонтёров.

Роки отметил, что мобилизованный мужчина занимался волонтёрской деятельностью 3,5 года и активно помогал ВСУ, однако для военкомов это не стало аргументом.

При этом, как заявляется, у волонтеров были оформлены все необходимые документы.

Рокки считает, что ТЦК "уничтожает волонтеров".

"Думаю что и волонтерство скоро закончится. При этом ребята всегда за волонтеров, а ТЦК по барабану. У них статистика хромает", - говорит Роки.

Он добавил, что связи с мобилизованным пока нет, однако волонтёру сообщили, где его можно будет найти.

Напомним, закарпатская волонтёр Власта Рейпаши заявила, что руководство областного ТЦК и СП угрожало ей и её семье убийством после публикации в сентябре сообщения о смерти на полигоне мобилизованного Вячеслава Бека - инсулинозависимого отца троих детей.

Также мы сообщали, что в Одессе сотрудники ТЦК совершили нападение на морского пехотинца Вооружённых сил Украины, который находился на реабилитации после плена.