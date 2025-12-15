Закарпатская волонтер Власта Рейпаши заявила, что руководство областного ТЦК и СП угрожают ей лично и её семье убийством из-за публикации в сентябре сообщения о смерти на полигоне мобилизованного Вячеслава Бека, инсулинозависимого отца троих детей.

Об угрозах женщина рассказала в своем Фейсбуке.

По её словам, её близким начали систематически поступать групповые угрозы со стороны должностных лиц Закарпатского ОТЦК и СП, чьи имена она назвала в посте: полковник Андрей Савчук, подполковник Александр Бовкуненко и полковник Денис Волошин. Рейпаши возмутило, что при этом в своей осенней публикации о гибели Бека она никого не обвиняла, а лишь сообщила о смерти сына своей коллеги-волонтера и публично обратилась в городской совет и Ужгородский ТЦК с просьбой посодействовать захоронению его как военного. Однако с того момента ей начали угрожать. Давление оказывают и не её супруга - ветерана-добровольца, по ранению переведенного в ТЦК.

"В начале его вызвал к себе полковник Денис Волошин - первый заместитель Закарпатского ОТЦК и СП, где сказал фразу: "Передай жене: пусть удалит публикацию или изменит её! Стоят машины, и они иногда взрываются!" После этого моего мужа вызвали в кабинет полковника Савчука и у него отобрали телефон и угрожали. Полковник Андрей Савчук лично, в присутствии подполковника Александра Бовкуненко и подполковника Геннадия Белого, заявлял, что примет меры в отношении меня и моего мужа, если ещё раз такое повторится" - написала Рейпаши.

Позже Волошин, по словам женщины, сказал: "Он со своей женой будет жить, но недолго".

После угроз мужу Власты стало плохо, его возили в больницу, откуда выписали в ещё более тяжелом состоянии, но руководство распорядилось о переводе мужчины в 29-ю тяжелую механизированную бригаду. После попытки самоубийства и трех недель в больнице его обвинили в дезертирстве.

Также она рассказала, что семья умершего Бека до сих пор не получила никаких предусмотренных выплат.

В начале осени мы приводили публикацию Рейпаши о гибели больного мобилизованного.

Напомним, новости о внезапных смертях мобилизованных в ТЦК, учебках и воинских частях стали уже обыденностью.