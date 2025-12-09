Военных в Украине принимают за сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки и боятся даже дети.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Третья мировая" рассказала 21-летняя оператор наземных роботизированных комплексов из бригады "Рубеж" 2-го корпуса "Хартия" Николь-Мари с позывным Лилит.

По ее словам, в 2022 году она видела в Киеве вовлечённость людей: когда шла по улице в форме, её благодарили, не пугались, как сегодня.

"Чувствовалось, что мы одна страна, что у нас одна общая цель, и мы живем одной целью победы… Сейчас это ужас. Я ненавижу ходить в форме по Киеву, поэтому всегда переодеваюсь просто в черные штаны. А один раз приезжала в школу, чтобы детям рассказать, что такое страшная война. Иду по коридору во время перемены, и мимо бежит малышня, не знаю, может, класс шестой, и орут: "Пацаны, прячемся, ТЦК!" Это настолько трындец и так меня разбивает, что я максимально ненавижу приезжать на гражданку", - рассказала Лилит.

Она добавила, что её удовлетворило бы наказание за неуважение к военным. По её словам, неуважение – это когда какая-то "бестолковая баба" на шпильках называет инвалидом раненого бойца 3-й штурмовой бригады. За такое, как сказала Лилит, нужно вводить минимум административную ответственность.

Напомним, гражданские стали оказывать сопротивление военкомам. Недавно во Львове мужчина зарезал сотрудника ТЦК во время проверки документов.

После этого инцидента военная омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что мобилизацией должны заниматься исполнительная власть и органы местного самоуправления вместе с правоохранителями, а не военнослужащие.