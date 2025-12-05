Франковский районный суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 37-летнего военнослужащего ТЦК и ветерана АТО Юрия Бондаренко. Мужчину взяли под стражу на 60 суток без права на залог.

Об этом сообщает "Суспильне".

В зале суда 30-летний подозреваемый заявил, что на убийство его спровоцировали военкомы, жестоко избив.

"Меня остановили для проверки документов, я их предоставил. Ждал адвоката. Приехал микроавтобус, открылись двери - и сразу я получил в лицо, меня забрызгали баллончиком, меня четверо или трое сотрудников в форме бьют, полиция ничего не делает. Следующее, что я помню, я открываю двери домой", - рассказал подозреваемый.

Он добавил, что, насколько ему известно, он не находился в розыске и от службы отсрочки не имел. По его словам, "видимо", именно он убил военкома. Он добавил, что действовал бы так же, если бы его снова били толпой.

"И эти люди, которые меня остановили, сначала проверяли меня, наверное, три недели назад — они меня знали, и я их знал", — сообщил мужчина.

Прокуратура просила взять подозреваемого под стражу без права на залог, а адвокат настаивала на домашнем аресте или минимальном залоге, отмечая, что мужчина не судим, имеет официальное место жительства и образование, но работает неофициально, а также материально обеспечивает тяжелобольную бабушку. Суд решил взять мужчину под стражу без права на залог до 30 января 2026 года.

Тем временем в Гарнизонном храме Львова прошло прощание с погибшим военнослужащим Галицко-Франковского РТЦК и СП Бондаренко. Он родился в Харькове и участвовал в АТО. С началом полномасштабной войны вернулся на фронт.

"В июне 2025 года, учитывая серьёзное ухудшение состояния здоровья, он был переведён во Львовский областной РТЦК и СП как годный для тыловых подразделений", — рассказал пресс-секретарь Львовского ТЦК и СП Владимир Молодий.

Напомним, Бондаренко было нанесено смертельное ножевое ранение во время проверки документов.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уже не в первый раз заявил, что сотрудники ТЦК не имеют права проверять документы, задерживать людей и удерживать их в военкоматах.























