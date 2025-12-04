Во Львове зарезали сотрудника ТЦК и СП во время проверки документов.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

По предварительной информации, вчера вечером 30-летний львовянин во время проверки документов на перекрестке нанес военкому Галицко-Франковского РТЦК и СП ножевое ранение и, применив газовый баллончик, скрылся.

Пострадавшего военного, который, как заявляет прокуратура, был ветераном АТО, госпитализировали с критическим повреждением бедренной артерии, вскоре он скончался в больнице. Нападавшего уже задержали.

Возбуждено уголовное производство по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения лицу в связи с его служебной деятельностью, повлекшего смерть потерпевшего.

Ранее мы сообщали, что в Кременчуге в ТЦК во время прохождения мужчиной военно-врачебной комиссии произошла стрельба. По данным СМИ, доставленный туда принудительно мужчина потребовал отпустить его и пригрозил применить оружие, а после отказа выстрелил в военкомов. В результате инцидента были ранены двое сотрудников военкомата.

А в Никополе Днепропетровской области мужчина открыл огонь по сотруднику ТЦК еще во время проверки документов, после чего скрылся.