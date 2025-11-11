Некоторые сотрудники ТЦК и СП пытались покончить с собой из-за тяжелых условий труда.

Об этом сообщает военный омбудсмен Ольга Решетилова в Facebook.

По словам чиновницы, украинцы, которые до сих пор не встали на воинский учет и не хотят служить в армии, "не только правонарушители и безответственные граждане", но и "безответственные люди, которым плевать на своих родных".

"Когда вас, безответственного человека и гражданина, мобилизуют, все проблемы с вашей больной головы переходят на головы должностных лиц и командиров, которые теперь должны их решать. Один из недавних примеров: отец четырёх несовершеннолетних детей с 2022 года ни разу не явился в ТЦК и не обновил свои данные, из-за чего был объявлен в розыск и мобилизован. Да, он имеет законное право на отсрочку - нужно было лишь подтвердить это документально. Теперь же множество людей вынуждены тратить время и ресурсы, чтобы оформить его освобождение", - заявила Решетилова.

Она отметила, что подобных случаев много, и это приводит к колоссальной трате государственных ресурсов там, где их и без того катастрофически не хватает.

"Знаете ли вы, что сотрудники ТЦК часто по полгода не имеют выходных, уже не говоря об отпусках? Что кроме вопросов учета военнообязанных и непосредственной мобилизации у них еще десятки задач и обязанностей перед действующими военнослужащими и их семьями? Что укомплектованность ТЦК ниже 40%? Что среди сотрудников ТЦК уже были случаи суицидов? О постоянном хейте и физических нападениях на сотрудников, думаю, вам известно", - пишет омбудсмен.

Напомним, с января по октябрь 2025 года офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека получил почти пять тысяч жалоб о нарушениях прав во время мобилизации. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Между тем в Раде считают, что большинство видео с принудительной мобилизацией в Украине созданы с помощью ИИ и являются подделкой.