Территориальный центр комплектования и социальной поддержки оштрафовал на 17 тысяч гривен женщину-медика с четырьмя детьми, которая стояла на воинском учете и еще в 2023 году была уволена со службы. Притом отец детей уклоняется от выплаты алиментов.

Об этом рассказал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, опубликовав в своём Telegram-канале сообщения женщины.

По словам пострадавшей, из военкомата её не выпускали, несмотря на то что дома ждали дети. Военкомы кричали на неё и угрожали ещё одним штрафом в 18 тысяч. Ей посоветовали оформить отсрочку в приложении "Резерв+", однако такой функции для женщин она не обнаружила. Сейчас она пытается оспорить штраф в суде.

"Это трэш. ТЦК оштрафовал мать четырех детей на 17 тысяч гривен. Женщина - медик, стоит на учете еще с 2004 года. В 2023 году ей официально написали в повестке, что она освобождена от службы из-за многодетности. А теперь вдруг в розыске, акт о нарушении и штрафе", - прокомментировал ситуацию нардеп.

Напомним, в Верховной Раде недавно заявили, что служить в ВСУ должны все: мужчины обязаны выполнять преимущественно боевые задачи, а женщины могут заменить их на должностях, не связанных с непосредственным участием в боевых действиях.



А глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко говорил, что женщины должны не "прятаться за спинами мужчин", а служить в армии.