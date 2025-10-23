Деление профессий по полу неправильно, а женщинам не следует прятаться за мужскими и нужно служить в армии.

Об этом заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью изданию "Телеграф".

По его мнению, если представительницы прекрасного пола не встанут в ряды ВСУ добровольно, все больше людей будут призывать к их принудительной мобилизации.

"Считать, что какие-то профессии мужские или женские, неправильно. Женская служба у нас добровольная. И я постоянно говорю: чем меньше женщины будут прятаться за спиной мужчин, тем меньше голосов будет за призыв женщин под давлением. Во многих странах женщины служат в вооруженных силах. Поэтому бояться этого не стоит, и не нужно искажать ситуацию. Лично моя жена служит, и я бы предпочитал, чтобы она была рядом, а не за спиной", - заявил Тимочко.

Он отметил, что для женщин в армии есть много профессий в тылу.

"Есть сотни профессий, где не нужен тяжелый физический труд: информационная сфера, киберпространство, бухгалтерия, юриспруденция, кадровики, журналистика и т.д. Наша война гибридна, потому и эти направления очень важны", - сказал военный.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса говорил, что Украине надо перенять опыт Израиля, где воинская обязанность распространяется на всех граждан независимо от пола.

Ранее волонтер Мария Берлинская заявляла, что страна уже находится в том моменте, когда и женщины, и подростки должны готовиться к мобилизации.