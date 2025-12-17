Управления Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад об Украине, охватывающий период с 1 июня по 30 ноября 2025 года. В нём указывается на серьёзные проблемы с правами в Украине.

Документ обнародован на сайте ООН.

Так, управление отметило, что украинские переселенцы возвращаются в опасные прифронтовые районы из-за дороговизны в тылу. За указанный период прифронтовые территории покинули более 130 тысяч человек. После эвакуации переселенцы столкнулись с большими экономическими трудностями: более высокой стоимостью жизни в более безопасных районах, в частности из-за большой арендной платы, которую их доходы не могли покрыть.

В ООН указали, что система размещения переселенцев в Украине "не обеспечивает устойчивых решений". В докладе подчёркивается, что "не все транзитные центры были доступными", при этом наблюдался "серьёзный дефицит доступного долгосрочного жилья".

Кроме того, неправительственные организации, участвующие в эвакуации и размещении людей, продолжали сталкиваться с нехваткой финансирования и трудностями в поиске жилья, отвечающего особым потребностям пожилых людей и лиц с инвалидностью.

В результате, как отмечается в отчёте, "некоторые внутренне перемещённые лица рассматривали возможность возвращения или возвращались в небезопасные районы из-за отсутствия средств к существованию", несмотря на продолжающиеся боевые действия.

Также в ООН осудили закон, открывающий дорогу к запрету УПЦ. В документе отмечается, что церковь нельзя преследовать только на основании исторической связи с РФ.

"Каноническая или историческая связь с иностранным религиозным центром сама по себе не может служить основанием для запрета религиозной организации. Меры, затрагивающие свободу религии, должны быть строго индивидуализированными, основанными на доказательствах и соответствовать принципу пропорциональности. В противном случае такие меры могут привести к нарушению права на свободу мысли, совести и религии, гарантированного международным правом", - заявили в ООН.

В документе сказано, что в Украине продолжаются обыски, следственные действия и допросы в религиозных учреждениях. Местные власти в ряде случаев ограничивали или прекращали деятельность религиозных общин, включая отказ в продлении договоров аренды культовых зданий.

"Власти продолжили применять уголовные, административные и иные ограничительные меры в отношении представителей религиозных организаций, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Такие меры создают риск коллективной ответственности, когда ограничения применяются не на основе индивидуального поведения, а в отношении религиозной группы в целом. Любое вмешательство государства в свободу мысли, совести и религии должно быть необходимым и соразмерным преследуемой законной цели", - говорится в докладе.

Кроме того, ООН обвинила и Украину, и Россию в убийствах и пытках военнопленных. Так, с середины ноября зафиксирован рост сообщений о казнях украинских военнослужащих. По оценке ООН, заслуживают доверия данные об убийстве 14 украинских военнопленных после их захвата российскими войсками, ещё 10 случаев находятся в стадии расследования. Также задокументированы четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооруженными силами. Кроме того, изучаются достоверные утверждения ещё о трех подобных инцидентах.

С 1 июня 2025 года сотрудники ООН опросили 187 украинских военнопленных после их освобождения. 185 из них рассказали о пытках и жестоком обращении, большинство заявили о сексуальном насилии.

Отдельно в докладе указано, что были опрошены 127 российских военнопленных и 10 граждан третьих стран, содержавшихся под стражей в Украине. Около половины из них заявили о пытках и жестоком обращении в транзитных пунктах до прибытия в официальные места заключения.

Летом Государственный департамент США опубликовал отчет о ситуации в Украине с правами человека в 2024 году. В этой сфере ведомство отметило крупные проблемы.

Что касается запрета УПЦ, осенью мы разбирали, почему власти начали форсировать этот процесс.