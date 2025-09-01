Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) в четверг признала Украинскую православную церковь связанной с Русской православной церковью.

Как утверждают в ГСУЭСС, это решение стало следствием отказа УПЦ подчиниться предписанию службы устранить до 18 августа "нарушения закона". Имеется в виду закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций" (более известный как "закон о запрете УПЦ", принятый в августе 2024 года).

По результатам "религиоведческой экспертизы", проводившейся с 20 мая по 8 июля, ГСУЭСС заявила о выявленных "признаках аффилированности" Киевской митрополии УПЦ с РПЦ. В свою очередь в УПЦ объяснили отказ тем, что предписание ГСУЭСС - это "грубое вмешательство во внутреннюю жизнь Церкви", осуществленное во время судебных разбирательств по поводу претензий со стороны службы.

"Предписание, полученное Киевской Митрополией Украинской Православной Церкви, имеет откровенно манипулятивный характер и абсолютно далеко от объективности и реалий, в которых находится Украинская Православная Церковь", - говорилось в опубликованном 16 августа ответе УЦП за подписью ее главы митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

А уже 28 октября последовало заявление ГСУЭСС об "аффилированности" Украинской Православной Церкви с Российской православной церковью. Это открывает дорогу к запрету деятельности УПЦ в Украине через суд, а также (даже не дожидаясь решения суда) - к отъему у нее имущества - храмов и монастырей.

В УПЦ обещают оспаривать действия госслужбы в суде и обвиняют чиновников в репрессиях против Церкви и ее верующих.

Источники "Страны" полагают, что власти сейчас будут форсировать запрет УПЦ в судебном порядке. И причина такой спешки - распространяющиеся ожидания скорого завершения войны.

Как уже писала "Страна", снять ограничения в отношении УПЦ - неизменное требований Москвы для заключения мирных соглашений. При этом, как сообщают наши источники на Банковой, из всех условий РФ тема по УПЦ имеет наибольший отклик как на Западе (особенно в США), так и даже в окружении самого Зеленского, где далеко не все поддерживают запрет Украинской православной церкви. При этом сам президент Украины, по их словам, очень далек от церковных дел и уже неоднократно менял свою позицию по данному вопросу.

Поэтому лоббисты запрета УПЦ стараются сейчас максимально ускорить события, чтобы к моменту возможного подписания соглашения о завершении войны поставить всех перед фактом - деятельность Церкви запрещена, а основные храмы у нее уже отобраны. Похожая логика, как мы уже писали, и у сторонников радикальной дерусификации и украинизации, которые также опасаются, что после прекращения огня эти процессы будут остановлены, а потому и пытаются их сейчас форсировать. В частности, через принятие закона о национальной памяти.

В то же время попытка быстро запретить УПЦ может натолкнуться на серьезные препятствия. Во-первых, судебные процессы могут идти не один месяц. Во-вторых, попытка отобрать храмы и монастыри может натолкнуться на очень серьезное сопротивление верующих, которое приведет к расколу в обществе, к гражданским конфликтам и внутреннему противостоянию. Что, по итогу, не усилит, а сильно ослабит позиции Украины как в войне, так и на переговорах.

О дальнейших сценариях развития событий рассказывает "Страна".

Связь найдена

Как сообщала "Страна", ГСУЭСС признала УПЦ "аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статье 3 закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" (имеется в виду Русская Православная Церковь).

В заявлении Госслужбы говорится, что исследование, ею проведенное, выявило признаки "аффилированности" Киевской Митрополии УПЦ с РПЦ, что нарушает закон "О свободе совести и религиозных организациях". Однако предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий в своем письме заявил об "отказе" устранять "нарушения".

В комментарии "Стране" председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент заявил, что Церковь оспаривает итоги "религиоведческой экспертизы" ГСУЭСС.

"Киевская митрополия уже не раз заявляла, что то, что чиновники ГСУЭСС назвали экспертизой устава УПЦ, на самом деле таковой не является", - заявил Климент.

По его словам, Госслужба в своих выводах основывается на российских, а не украинских документах, что лишает доверия к самому заключению.

"Есть основания полагать, что авторы этого заключения не только не смогут доказать его легитимность, но и окажутся перед требованием ответить за попытку легализации документов запрещенной в Украине российской организации (то есть РПЦ - Ред.). Ведь именно таким странным и преступным образом ГСУЭСС придумала репрессии против УПЦ и миллионов ее верующих", - говорит Климент.

Исследование ГСУЭСС действительно строится на анализе многочисленной документации РПЦ, включая ее Устав, в части которых фигурирует в статусе члена Синода митрополит Онуфрий.

При этом в УПЦ декларируют "полное отделение" от Московского Патриархата. Впервые это было заявлено на соборе в Феофании в мае 2022 года после широкомасштабного вторжения России в Украину.

В устав УПЦ тогда были внесены соответствующие изменения. Собор также осудил российское нападение и выразил несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны. Главу РПЦ перестают "поминать" в ходе богослужений. УПЦ повела самостоятельную внешнюю политику, например, поддерживая прямые контакты с другими Автокефальными поместными церквями и открывая отдельные от РПЦ приходы за границей. Сами варят миро в УПЦ.

Однако Церковь говорит, что не может повлиять на то, что в документах Московского Патриархата упоминаются и сама УПЦ, и ее предстоятель в качестве подчиненных.

В ГСУЭСС к этим аргументам прислушиваться отказываются, следуя линии властей на вытеснение УПЦ из общественной жизни.

Об этом мы тоже не раз писали. После начала полномасштабного вторжения УПЦ поддержала Украину и ВСУ. Тем не менее спустя некоторое время власти повели наступление на Церковь: начались аресты епископата, переманивание церковных общин, "выселение" из храмов, мобилизация священников. Вопреки ожиданиям властей УПЦ, однако, не раскололась, а повела тихое сопротивление такой политике. И в августе прошлого года Верховная Рада приняла закон, который открывал дорогу к запрету УПЦ на основании той самой "аффилированности" с Русской Православной Церковью.

Заодно этот законодательный акт позволяет развернуть на более широкой основе отъем храмов.

Сначала письма, потом храмы

О том, что этого стоит ждать, говорит, например, замглавы управления внешних церковных связей Православной церкви Украины (ПЦУ) архиепископ Евстратий Зоря.

"Следующий этап, согласно процедуре, - разрыв договоров об использовании имущества и обращение в суд по поводу снятия с регистрации (то есть запрет - Ред.)" - написал Зоря на своей странице в Facebook.

Под имуществом имеются в виду в том числе церкви и разные другие здания, которые арендуют приходы и епархии УПЦ у местного самоуправления и государства.

Как рассказал в интервью изданию "Религиозно-информационная служба Украины" начальник отдела в делах религии ГСУЭСС Вячеслав Горшков, алгоритм действий у госслужбы будет следующий. Сначала организации, которые входят в структуру или связаны со структурой Киевской митрополии УПЦ, уведомят о признании ее "аффилированной".

Далее такие же уведомления уйдут в Фонд государственного имущества Украины, органы местного самоуправления, другим юридическим и физлицам, чтобы те досрочно прекратили договора аренды, заключенные с УПЦ. После этого ГСУЭСС будет обращаться в суд с иском о закрытии Киевской Митрополии УПЦ.

"Процедура очень четкая, и я не думаю, что здесь будут какие-то показательные решения или "галочки" в отчетах. Разумеется, если дело дойдет до суда, может начаться длительная волокита. Однако затягивание судебных дел не является чем-то бесконечным — все же в Украине существует ответственность за злоупотребление процессуальными правами", - утверждает представитель ГСУЭСС.

Однако среди лоббистов запрета УПЦ расхожее мнение, что в судах все может затянуться.

"Поэтому если у украинской власти действительно есть намерение если не ликвидировать эту церковную структуру, то хотя бы максимально сократить ее влияние, это надо делать быстро", - написала в своей колонке на ЗН религиовед и противница УПЦ Екатерина Щеткина.

Спешить, по мнению лоббистов запрета УПЦ, нужно еще и потому что "зреют" переговоры о мирном урегулировании, на которых, вероятно, встанет вопрос Украинской Православной Церкви. Москва может сделать одним из условий заключения мира прекращение давления на УПЦ.

Однако украинское руководство может попытаться разыграть карту УПЦ в партии с Кремлем.

"Процессы в отношении УПЦ могут быть ускорены или остановлены, что станет еще одним предметом "торговли" с РФ на переговорах", - допускает в разговоре со "Страной" политолог Андрей Золотарев.

По его мнению, власти в последние годы убедились, что политика давления на УПЦ с целью заставить ее духовенство и прихожан массово переходить в более выгодные церковные структуры, не принесла большого успеха.

"Однако церкви все равно отбирают: думаю, идея состоит в том, чтобы массу народа, слабо разбирающегося в нюансах церковной ситуации, но все равно идущего на Пасху святить яйца и "паски", заманить в храмы иной юрисдикции. А кто-то смирится. Хотя непохоже, что это происходит, как показал недавний крестный ход верующих УПЦ из Каменца-Подольского в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. У УПЦ остаются миллионы прихожан. Власти играют с огнем. Не стоит в истерзанной войной стране еще и раздувать религиозный конфликт. Он может стать болезненной незаживающей раной, и сейчас из рук Еленского (глава ГСУЭСС - Ред.) туда сыплется соль", - настаивает политолог Золотарев.

В то же время источник, близкий к Банковой, полагает, что процесс запрета УПЦ и отъема у нее храмов будет форсироваться из-за стремления успеть до завершения войны.

"В отношении запрета УПЦ есть негативные сигналы из Вашингтона. Кроме того, многие в окружении Зеленского против такого шага. Сам президент далек от церковных дел и за время своего правления позицию по этому вопросу менял неоднократно. Поэтому лоббисты запрета УПЦ опасаются, что в процессе торгов и переговоров могут поставить как минимум "на стоп" процесс запрета УПЦ, а то и вовсе отменить соответствующий закон. Поэтому они постараются поставить всех перед фактом - Церковь уже запрещена по решению суда, а основные храмы отобраны. Но удастся ли осуществить этот план - непонятно. Как показывает практика последних лет, УПЦ и ее верующие могут сопротивляться давлению. Да и судебные решения не в один день принимаются. Поэтому легким процесс не будет", - говорит источник.