В Тернопольской области во время крестного хода в Почаевскую лавру сотрудники ТЦК мобилизовали священника УПЦ.

Об этом сообщают местные СМИ.

Священник уже находится на Ровенском полигоне, заявил журналист Константин Андреюк.

По данным СМИ, речь идет о протоиерее Богдане Матвееве - клирике Кременчугской епархии, отце пятерых детей, старший из которых воюет и имеет статус участника боевых действий.

В Тернопольском областном ТЦК подтвердили, что Богдана Матвеева мобилизовали.

"Законодательство не содержит абсолютных исключений в отношении категорий лиц, которые не могут быть мобилизованы во время действия военного положения. Определяющим является наличие законных оснований для отсрочки, бронирования или увольнения. Согласно ст. 23 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" гражданин Богдан Матвеев правом на отсрочку не пользовался, не был забронирован в установленном законом порядке, как следствие подлежит мобилизации на общих основаниях", - отметили в ТЦК.

Как ранее сообщалось, власти предоставили бронь всем церквям, вплоть до мелких сект, но исключили из списка УПЦ.

Напомним, недавно в Харькове принудительно мобилизовали двух священников УПЦ и удерживали их в ТЦК.