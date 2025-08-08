В Харькове мобилизовали двух священников Украинской православной церкви: протоиерея Сергия Кита, который служит в храме священномученика Александра Харьковского, и его брата, протоиерея Виталия, настоятеля Архангело-Михайловского храма.

Об этом сообщила община храма Александра Харьковского.

"Друзья, меня тут взяли в ТЦК. Меня на допрос в СБУ сначала пригласили. На выходе из СБУ меня и отца Виталия, брата моего, сразу взяли в ТЦК силой. Конечно, это политическое (действие - Ред.) против нашей церкви, продумано. И при том, что у нас документы есть, по закону моя отсрочка действует. Более того, у меня еще и операция была в этом году. Полгода после операции у меня отсрочка. На это не обращают внимания. В общем, помолитесь, сделайте, что можете: поделитесь этим, потому что никто ничего не хочет слушать. Все мои документы в порядке", - сказал отец Сергей в видеообращении.

Ранее в Тернопольском ТЦК заявили, что мобилизуют священников Украинской православной церкви, потому что государство не предоставило им бронь.

При этом власти утвердили перечень 7736 религиозных организаций, которым предоставили бронь, включив туда мелкие и опасные секты, но не УПЦ.