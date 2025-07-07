Черкасская епархия УПЦ оспаривает в суде решение не предоставлять ее священникам бронирование от мобилизации.

Об этом заявили в епархиальной пресс-службе.

Как отметили в епархии, решение Госслужбы по этнополитике и свободе совести считают "дискриминационным, противоправным и недействительным".

При этом в УПЦ призвали Киевский окружной админсуд предоставить ее духовенству "возможность воспользоваться своим конституционным правом на отсрочку от мобилизации".

Напомним, что право на бронь получили тысячи религиозных организаций, в том числе Сандея Анделаджи и Владимира Мунтяна, но не получили тысячи приходов УПЦ.

После этого в Сети начали часто появляться случаи, когда священников УПЦ стали забирать в армию.

Подобные случаи происходят в последнее время все чаще. Ранее, 11 июня, мы писали о том, что в Кременце Тернопольской области сотрудники ТЦК насильно задержали настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скитаархимандрита Пафнутия.

Также мы рассказывали, что военкомы мобилизовали больного священника по дороге на богослужение в Свято-Троицкой церкви под Ровно.