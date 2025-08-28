Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести приняла решение о признании Украинской православной церкви (Московского патриархата) связанной с Русской Православной Церковью. Решение вынесено на основании выводов экспертизы, о которой ранее сообщало Госэтнополитики.

"ГЭСС 27.08.2025 приняла решение о признании Киевской митрополии Украинской православной церкви (идентификационный код согласно ЕГРПОУ 21510633) аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", - говорится в сообщении службы.

Это решение открывает дорогу к запрету УПЦ через суд, о чем мы детально писали в отдельном материале.

Отметим, что УПЦ заявляет, что с момента российского вторжения разорвала все связи с Русской православной церковью.

Ранее мы подробно анализировали то, что сейчас происходит вокруг УПЦ.