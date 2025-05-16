Резонансный закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", более известный как закон о запрете Украинской православной церкви, в 20-х числах мая вступает в силу в важной своей части.

Спустя девять месяцев после обнародования законодательного акта (он был опубликован 24 августа 2024 года) Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) получает право обращаться в суд с административным иском о запрете деятельности религиозных организаций, если экспертиза признала их "аффилированными" с Русской православной церковью (РПЦ), деятельность которой на территории Украины запрещена.

Как не раз давали понять лоббисты закона, признаки "аффилированности" они видят у УПЦ. Хотя Церковь после начала полномасштабной войны осудила вторжение России в Украину, публично разорвала связи с РПЦ и выразила несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно войны в Украине.

Тем не менее, как писала "Страна", закон "выписан" именно под УПЦ. При этом в самой Церкви считают, что закон ее не касается, так как никаких "зарубежных центров" она не имеет, и свою деятельность с 2022 года ни с кем не согласовывает.

Тем не менее органы власти постепенно заполняют документальную базу, необходимую для того, чтобы запустить процесс запрета религиозных организаций.

Так, 9 мая Кабинет министров своим постановлением утвердил "Порядок проведения исследования относительно вопроса наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине". Этот нормативный правовой акт, помимо прочего, необходим ГСУЭСС для проверок.

Лоббисты запрета УПЦ уже призывают к конкретным шагам с конца мая.

Во-первых, чтобы ускорить процесс, они предлагают ГСУЭСС не начинать проверки тысяч юрлиц в лице епархий и затем долго судиться с ними, а сразу ударить по "руководящим центрам" - то есть подать в суд иск о запрете Киевской митрополии. Как рассчитывают противники УПЦ, это ослабит иерархическую систему, которая представляет собой Церковь.

Во-вторых, лоббисты предлагают запустить процесс отъема находящихся в государственной и коммунальной собственности храмов, которые УПЦ через свои юрлица арендует, с последующей передачей их в аренду ПЦУ.

В то же время эти желания могут натолкнуться на ряд препятствий. Прежде всего - сопротивления общин верующих, что, в случае попытки массового отъема храмов, может вызвать масштабное внутреннее противостояние в воюющей стране. Плюс к тому в окружении президента США Трампа многие по-прежнему считают закон о запрете УПЦ дискриминационным и посылают сигналы Киеву с требованием о его отмене. В критическом контексте этот закон был упомянут и в недавнем докладе Госдепа о соблюдении прав человека.

Если же попытка реализации положений закона для запрета УПЦ начнет реализовываться на практике и вызовет массовые протесты верующих, давление Вашингтона может еще более усилиться.

Кроме того, тема прав УПЦ постоянно всплывает в числе требований РФ на переговорах о завершении войны в Украине. И, хотя их исход пока не ясен, властям сейчас было бы достаточно рискованно поднимать градус напряжения в религиозной сфере, давая дополнительные аргументы Москве и рискуя нарваться на резкую реакцию США.

На этом фоне ряд госорганов заняли выжидательную позицию.

Как будут развиваться события, разбиралась "Страна".

Центры и храмы

Мы писали, что принятый в августе 2024 года закон №3894-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций" позволяет начать процедуру запрета Украинской православной церкви. Подробный разбор закона сделан здесь.

Главное в законодательном акте - это ряд критериев, по которым ГСУЭСС следует определять "аффилированность" с Русской православной церковью, запрещенной в Украине. Они включают прямое или опосредованное включение в иерархию запрещенной Церкви, наличие в ее документах или решениях сведений о подчиненности украинской религиозной организации, участие представителей второй в руководящих органах РПЦ, признание решений, документов в том числе, уставов или назначений, исходящих от РПЦ, зависимость в вопросах канонов и управления и т.д.

После начала "большой" войны УПЦ оборвала все связи с Москвой и переписала свой устав, упразднив любые упоминания о РПЦ, и сегодня имеет многие признаки независимой Церкви - например, самостоятельно управляется, сама варит миро, открывает собственные парафии за границей и т.д.

Однако УПЦ никак не может повлиять на РПЦ, чтобы та изменила свой устав, где, в частности, по-прежнему митрополит Киевский и всея Украины числится членом Священного Синода, а деятельности УПЦ посвящена отдельная 10-я глава.

То есть только этих фактов достаточно для того, чтобы предъявить претензии Киевской митрополии.

После того как ГСУЭСС находит некие признаки "аффилированности", объекту проверки дается срок 30 дней (может быть продлен еще на 30) на предоставление доказательств разрыва с РПЦ, после чего госслужба информирует об этой "связи" государственные структуры и органы местного самоуправления, и в течение двух месяцев договоры аренды любого имущества, заключенные между ней и другой стороной, разрываются. Так община лишается храма и других арендованных построек.

Параллельно, как уже говорилось выше, Госслужба может обращаться в суд с административным иском о прекращении деятельности религиозной организации.

Специфика ситуации в том, что УПЦ - это объединение множества юрлиц (епархий). По идее ГСУЭСС должна проверять и судиться в случае обнаружения "признаков аффилированности" с каждым. А это затянет процесс запрета надолго (если не навсегда).

Понимание этого было у лоббистов закона еще до его принятия, но они вынуждены были согласиться на такую редакцию, рискуя в противном случае вообще остаться без столь желанного законодательного акта.

Выход некоторым из них видится в том, чтобы сначала заняться юрлицами Киевской митрополии и епархий. Похоже, надежда на то, что в случае каких-то выводов ГСУЭСС в отношении них это повлияет на стойкость всей вертикали Церкви.

"На самом деле, уже давно ГСУЭСС могла бы провести необходимые действия, чтобы установить наличие таких связей у различных религиозных организаций. Мы не обязательно говорим о тысячах, потому что ясно, что очаги таких связей - руководящие центры в Украине. И если мы устанавливаем, что они имеют такие связи с Москвой, то именно с этими руководящими центрами нужно разбираться. А дальше уже смотреть, что будет происходить на нижестоящих ступенях этой иерархической системы, потому что система иерархическая - такая, как Церковь. Прежде всего православная или католическая, то есть христианские Церкви, за исключением протестантских, - это иерархические, вертикальные системы", - заявил в интервью программе "Есть разговор" один из главных лоббистов запрета УПЦ - глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев ("Слуга народа").

Как также он дает понять в интервью, атаковать руководящее звено УПЦ нужно еще и потому, что митрополия и епархии сохраняют единство Церкви. Общины не поддаются искушению или давлению переходить в ПЦУ.

"Количество переходов значительно замедлилось. Этому может быть несколько причин. Одна из них - те, кто хотел, или те, кто сомневался, окончательно перешли из УПЦ в ПЦУ. В то же время это может свидетельствовать о том, что УПЦ посылает сигналы вниз по своей вертикали: не беспокойтесь, ничего с вами не случится, закон не заработает, значит, можно не спешить, не переходить - мы сохранимся, как существовали годами", - отмечает Потураев.

В лобби закона о запрете УПЦ предлагают, в случае нежелания общин УПЦ менять юрисдикцию на ПЦУ, просто отбирать храмы, если те находятся в государственной или коммунальной собственности. Закон это также позволяет. Однако тут неожиданно проблемы лоббистам создало Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), которое требует создать реестр недвижимого имущества, чтобы можно было выявлять, скажем так, нецелевое его использование. И пока что, по неофициальной информации, подвижек в этом вопросе нет.

ГСУЭСС все это не дает развернуть. "Все сроки (по запуску проверок - Ред.) давно нарушены. До конца года не будет исков в суд", - констатировал в комментариях к своему посту на тему работы госорганов на закон внештатный эксперт ГСУЭСС Андрей Смирнов, поддерживающий ПЦУ.

Вэнс держит руку на пульсе

Впрочем, в политкругах есть версия, что неторопливость госорганов вынужденная. Как писала "Страна", еще во время подготовки и принятия закона о запрете УПЦ саму идею серьезно критиковали в команде тогда еще республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа - прежде всего, Джей Ди Вэнс, который стал вице-президентом, и журналист Такер Карлсон, влиятельный среди трампистов. Со вторым активно работал, как и со всем республиканским истеблишментом, юридический консультант УПЦ Роберт Амстердам.

Тезис об ущемлении прав одной из христианских Церквей то и дело продолжает всплывать в заявлениях республиканских спикеров. То есть тема не забыта и, более того, может быть использована для политического давления на президента Украины Владимира Зеленского, например, по каким-то другим вопросам.

О том, что ситуацию вокруг УПЦ украинской власти могут припомнить, говорит известный богослов Кирилл Говорун, лишенный сана в РПЦ и перешедший в Константинопольский патриархат.

Ведя вебинар "Мифы и предубеждения на пути единства украинского православия" на Youtube-канале "Софийского братства", он напомнил, что в недавнем отчете Госдепа "критиковался противоречивый закон (Закон о запрете УПЦ - Ред.), и где мягко, но твердо… прозвучала критика относительно политики украинского государства. Это не настолько сильно, как я ожидал, но все же это критика", - отметил Говорун.

По его мнению, закон №3894-IX определенные силы в Вашингтоне могут использовать - как и "конфликт между ПЦУ и УПЦ" как "повод для уменьшения или прекращения помощи Украине".

"Поэтому я думаю, что стратегически для Украины сейчас важно было бы усилить диалог между ПЦУ и УПЦ. То есть путь конфронтации, путь отгораживания друг от друга, которым идут и УПЦ, и ПЦУ, путь собственной исключительности не является конструктивным, он вреден для Украины, особенно сейчас. Он и раньше, до Трампа, был вредным. Но сейчас он особенно вреден, потому что он дает поводы тем, кто ищет повод для того, чтобы нанести как-то вред Украине или просто игнорировать Украину", - добавил он.

В разговоре со "Страной" политолог Кость Бондаренко, ссылаясь на свои источники, также говорит, что часть республиканского истеблишмента во главе с вице-президентом Вэнсом продолжает критиковать линию на ущемление прав УПЦ в Украине. Он прогнозирует, что попытка выйти на новый виток давления на Церковь вызовет "острую реакцию в Вашингтоне".

"Конечно, часть властной команды в Украине не сможет пройти мимо вступления в силу еще одной части церковного закона. Будет очень много разговоров о необходимости запрета, возможно, будут предприняты некие действия в этом направлении. Но в целом эта активность будет носить ограниченный характер. Позиция США будет, думаю, негативной, доноситься она будет формально и неформально. В итоге украинская власть будет сдерживать и свои, и доброхотские порывы окончательно решить вопрос УПЦ", - спрогнозировал политолог "Стране".

Источник во фракции "Слуги народа" подтверждает, что во власти есть сомнения относительно дальнейшей стратегии действий в отношении УПЦ.

"Почти в каждом случае, когда сейчас пытаются перевести общину в ПЦУ и отобрать у УПЦ, начинаются протесты верующих и столкновения. Если процесс отъема храмов будет иметь массовый характер, то и столкновения также могут стать очень масштабными. И это будет сразу использовано многими деятелями команды Трампа, чтобы подорвать отношения Киева и Вашингтона и прекратить военную помощь. Поэтому есть мнение, что процесс пока не надо педалировать. Тем более что какой-либо угрозы УПЦ для Украины не представляет. Но есть и те, кто требует быстрых действий против УПЦ уже с конца мая", - говорит источник.