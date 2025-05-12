С конца мая украинские власти могут обратиться в суд о запрете религиозных организаций, в частности, Украинской православной церкви, поскольку закончится установленный законом о ее запрете переходный период.

Об этом в интервью программе "Есть разговор" на Ютуб-канале "Украинформ" заявил глава комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

Ведущая напомнила, что согласно закону № 8371 20 мая заканчивается переходный период, когда общины УПЦ могут перейти в ПЦУ. Она спросила, какие действия предусмотрены в отношении тех, кто не перейдет.

"Закон этот четко оговаривает, что может делать Государственная служба по этнополитике и свободе совести, когда истекает этот девятимесячный срок. Она может обращаться в суд с требованием о прекращении религиозной организации, то есть о прекращении деятельности, прекращении существования. Это касается тех случаев, когда религиозная организация имеет связи и подчинение с управляющим центром в государстве-агрессоре", - ответил Потураев.

По его данным, в последнее время количество переходов организаций из УПЦ в ПЦУ "значительно сократилось".

При этом отдельные нормы упомянутого закона пока не могут заработать, поскольку Кабинет министров не утвердил некоторые нормативные акты, а у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возникли претензии к некоторым имущественным вопросам.

Ранее мы сообщали, что в Броварах Киевской области представители ПЦУ при поддержке местной власти пытались захватить собор святых апостолов Петра и Павла, принадлежащий Украинской православной церкви.

Также мы сообщали, что сторонники ПЦУ с боями захватили Михайловский собор в Черкассах.