Верховный суд окончательно отказал Украинской православной церкви (УПЦ) в праве использовать Спасо-Преображенский собор в Чернигове.

Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

"26 ноября Верховный суд Украины в составе Кассационного хозяйственного суда вынес важное решение, которым отказал в удовлетворении иска управления Черниговской епархии УПЦ о праве пользования Спасо-Преображенским собором XI века. Производство по делу длилось более полутора лет, дело рассматривали суды разных инстанций. Однако финальное решение в пользу Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" подтвердило позицию Министерства культуры и стратегических коммуникаций по поводу необходимости соблюдения требований действующего законодательства Украины", - сказано в публикации ведомства.

Собор является одним из старейших в Украине и одной из главных достопримечательностей Чернигова.

В 2023 году Минкульт передал его в распоряжение ПЦУ, а УПЦ обратилась в суд, который спустя полтора года проиграла.

Ранее мы не раз писали о силовых захватах храмов УПЦ в разных частях Украины. Например, в 2023 году в Каменец-Подольском Хмельницкой области была попытка захвата кафедрального собора УПЦ.

Кроме того, у УПЦ отбирают имущество местные власти. В том же 2023-м местные власти Хмельницкой и Львовской областей приняли решение лишить церковь земельных участков и храмов.