Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести утверждает, что нашла признаки аффилированности Украинской православной церкви с Русской православной церковью. Такие выводы чиновники сделали на основании проведенной экспертизы.

Об этом сказано на сайте службы.

В качестве доказательств она приводит грамоту от 1990 года, которая "устанавливает вхождение УПЦ во вселенское православие через РПЦ".

При этом объем предоставленных УПЦ прав независимости и самостоятельности в управлении "не означает полной независимости" этой церкви в том виде, который предоставляется автокефальным церквям кириархальной церковью (церковно-правовое понятие кириархальной церкви относится ко взаимоотношениям между поместными церквами, одна из которых имеет автокефальный статус, а другая – автономный; автономные церкви находятся в канонической зависимости от автокефальной (кириархальной) церкви). А у уставе об управлении УПЦ "имеются признаки вхождения в структуру РПЦ". Также уставом Русской православной церкви предусмотрено, что украинские архиереи являются членами поместного и архиерейского соборов РПЦ.

Согласно недавно вступившему в силу закону такие выводы могут лечь в основу решения о запрете Украинской православной церкви. Мы детально анализировали этот закон.

Отметим: УПЦ заявляет, что с момента российского вторжения разорвала все связи с Русской православной церковью.

Подробнее о том, что сейчас происходит вокруг УПЦ, мы разбирали отдельно.