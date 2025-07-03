Президент Владимир Зеленский прекратил гражданство предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (в миру Ореста Березовского). Сначала СБУ сообщила, что гражданство митрополита Онуфрия прекращено "по материалам СБУ". Как утверждается в новости на сайте спецслужбы, митрополит Онуфрий "добровольно получил гражданство РФ в 2002 году", о чем не сообщил украинским властям.

СБУ также обвиняет предстоятеля УПЦ, что тот якобы сохранил связи с Московской патриархией (МП), чью политику в отношении Украины он "фактически продолжает поддерживает", и "сознательно противодействует получению канонической независимости Украинской Церкви от МП".

Позже эту ситуацию прокомментировал сам Зеленский в своем обращении к украинскому народу. Не называя митрополита Онуфрия по имени, он заявил, что продолжается "целиком справедливая работа в отношении разных лиц, связавших себя с Россией".

"Фигуры с политическим влиянием и российским паспортом, лица, работающие против украинской независимости во всех ее измерениях, в том числе против духовной независимости, каждый, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее – всем этим персонам места в Украине нет и не будет. Принимаем соответствующие решения. И готовим новые украинские санкции - будут решения СНБО", - сказал президент.

При этом в УПЦ настаивают, что у митрополита Онуфрия "только паспорт гражданина Украины", и он никогда не обращался в государственные органы других стран по поводу получения другого гражданства. Сам предстоятель УПЦ еще раньше пояснял, что российское гражданство получил автоматически, так как на момент распада СССР был прописан в РФ, где учился в духовных учебных заведениях.

"В это время распался Советский Союз, и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что у меня была постоянная прописка в России, а это в современном понимании означало гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал", - говорил митрополит Онуфрий. Когда отношения между Украиной и Россией стали ухудшаться, особенно в последние десять лет, я отказался от российского гражданства. У меня нет российского паспорта", - заявил предстоятель УПЦ в 2023 году.

Как говорят юристы, теперь митрополиту Онуфрию придется юридически оформить новый статус в Украине. По всей видимости, власти рассматривают его как гражданина России. И есть вопрос: согласятся ли ему предоставить право находиться на территории Украины и по-прежнему занимать свой пост, или же предстоятелю УПЦ грозит высылка из страны по примеру экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили, которого тоже лишили украинского гражданства и депортировали. Исходя из слов Зеленского, такого варианта исключать нельзя.

Источники в церковных кругах говорят, что лишение Онуфрия гражданства - сигнал, что предстоятель УПЦ не пошел на договоренности с властями, которые склоняли его к объединению с ПЦУ. И теперь Банковая взяла курс либо на его замену в качестве руководителя Украинской православной церкви на более сговорчивую фигуру, либо, на раскол УПЦ.

Также есть версия, что лишение Онуфрия гражданства не является частью какой-либо долгосрочной стратегии, а представляет собой лишь политтехнологию, чтоб отвлечь внимание украинцев от негативных для власти новостей.

В ситуации разбиралась "Страна".

История с паспортом

Украинские власти дали официальный ход разбирательству о наличии российского гражданства у предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Это выходит из указа президента Зеленского о прекращении украинского гражданства владыки. Об указе стало известно 2 июля из сообщения СБУ. Как уже бывало не раз, обошлись без его обнародования.

Спецслужба сообщила, что гражданство митрополита Онуфрия было прекращено на основании того, что у владыки якобы есть гражданство российское, о чем он не сообщил "уполномоченным органам Украины".

"Согласно имеющейся у Службы безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с Московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости Украинской Церкви от МП… Вопреки полномасштабному вторжению, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в том числе патриарха Кирилла (Гундяева)" - говорится, в частности, в сообщении СБУ.

Зеленский предпочел говорить без имен, но понятно, что он имел в виду ситуацию с Онуфрием. Свои действия он назвал "целиком справедливой работой против разных лиц, связавших себя с Россией". Он пригрозил, что "фигурам с политическим влиянием и российским паспортом", работающим, в том числе, "против духовной независимости", в Украине "нет и не будет места". Важно, что он упомянул некие готовящиеся решения и санкции СНБО. К этому моменту мы еще вернемся.

В УПЦ напоминают, что митрополит Онуфрий уже выступал с публичным разъяснением по поводу гражданства.

"Блаженнейший митрополит Онуфрий разъяснял, что имеет только паспорт гражданина Украины и, кроме украинского, никаких других паспортов, в том числе Российской Федерации не имеет. Он уже разъяснял, что никогда не обращался в государственные органы других стран по поводу обретения другого гражданства", - заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент "Стране".

Реагировать на решение властей в отношении митрополита Онуфрия УПЦ готова исключительно в рамках украинского законодательства, подчеркнул владыка Климент.

При этом, как говорят в УПЦ, случай с лишением гражданства предстоятеля не является единичным. Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве архиепископ Обуховский Иона написал на своей странице в Facebook, что в начале 2023 года власти уже прекращали гражданство нескольких архиереев УПЦ, включая двух митрополитов. "И ничего, живут и служат Церкви и народу Украины. Не паникуйте!" - отреагировал владыка Иона, видимо, на беспокойство верующих.

Однако это только один вариант развития событий.

Лоббисты запрета УПЦ считают, что с удалением владыки Онуфрия (второй справа) из структур Церкви, начнется ее распад. Фото: Telegram-канал УПЦ

Раскол и политтехнологии

Но сначала постараемся разобраться, что послужило основанием для подобного решения Офиса президента (ОП).

Как уже не раз писала "Страна", с начала полномасштабной войны отношения ОП и УПЦ сильно ухудшились. Это несмотря на то, что Церковь с первых дней "большой" войны поддержала действия Украину и ВСУ, призвала паству молиться за страну и оборонять ее и объявила о разрыве связей с МП. Формально это было закреплено на Соборе Украинской Православной Церкви в Феофании, который состоялся 27 мая 2022-го. Тогда же УПЦ официально выразила несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны и объявила, что далее будет вести самостоятельную независимую политику.

Однако власти решили, что война и вызванные ею потрясения - это лучшие условия, чтобы в корне изменить церковный расклад в Украине. ОП Зеленского при поддержке тогдашней демократической администрации США начал активно способствовать усилению позиций в стране другой религиозной организации - Православной церкви Украины (ПЦУ), которая, собственно, и была создана как противовес УПЦ.

Резко возросло политическое давление на руководство и духовенство Церкви с целью заставить согласиться на объединение или хотя бы запустить процесс перехода епархий и приходов в ПЦУ. Однако согласия дано не было, и тогда у УПЦ стали просто отбирать храмы, находя минимальные законные основания, или вовсе руками "активистов". Параллельно Верховная Рада приняла закон, который открыл дорогу к запрету УПЦ на основании того, что она якобы может быть "аффилирована" с Русской Православной Церковью.

Но серьезным тормозом этой политики стала критика со стороны влиятельной части окружения президента США Дональда Трампа. За океаном обвиняют официальный Киев в нарушении религиозных свобод, из-за чего ОП вынужден сбрасывать обороты.

Поступают и другие негативные для властей сигналы. Как сообщала "Страна", в недавно вышедшем докладе ООН по правам человека в Украине говорится о случаях, когда при отъеме храмов у УПЦ радикальные группы при попустительстве полиции применяют насилие.

Источник, близкий к руководству УПЦ, допускает, что решение властей в отношении митрополита Онуфрия обусловлено реакцией на доклад ООН.

Впрочем, в Церкви называют и другие возможные причины. "Лишение гражданства – это инструмент давления, демонстрация решительности и "защиты суверенитета". Это выгодно, чтобы показать электорату борьбу с "влиянием РФ" внутри страны. Также это отвлекает внимание от социально-экономических проблем", - написал в своем Telegram-канале митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Однако, по его мнению, подобные действия властей "вновь активизирует обсуждение на международных площадках темы о нарушении Киевом прав Православной Церкви (УПЦ - Ред.) и основополагающих демократических принципов. "А это удар по авторитету и государства, и власти", - полагает владыка.

"Блаженнейший Митрополит Онуфрий неоднократно призывал молиться за Украину и ее народ, называя войну духовной трагедией. Хотя государство забрало его гражданство, духовные обязанности — молитва, пастырская забота, проповедь — остаются. Это должно нас вдохновлять объединится вокруг нашего предстоятеля, продолжать молиться, поддерживать ближних и служить, невзирая на политический фон. Каноническая связь сильнее формальных штампов в паспорте", - пишет митрополит Лука.

Он также прогнозирует, что надежды представителей ПЦУ на то, что история с прекращением гражданства предстоятеля УПЦ им на руку - беспочвенны.

"Представители ПЦУ, главой которых является Константинополь, думают, что это расширит их влияние, ослабит УПЦ и упростит процесс перехода приходов под ее юрисдикцию, укрепит их "статус" как "национальной церкви", усилит поддержку со стороны государства и общественности. Однако мы видим за последние годы, что насильственное давление вызывает лишь отторжение и углубление духовного конфликта внутри общества. Из клира УПЦ только единицы, кто поддался такому давлению. Это событие духовно разрушительно — и для верующих, и для национального единства. Для верных чад УПЦ и вообще для духовной жизни в стране это ведет к усугублению раскола, росту недоверие между Церковью и другими религиозными организациями, государством и народом. Верующие чувствуют себя заложниками политических игр. Что еще более отдаляет возможность урегулирования конфликта в украинском православии", - написал владыка Лука.

Политолог Андрей Золотарев также говорит, что прихожане УПЦ из-за новой попытки давления на Церковь "почувствуют еще большее отчуждение от государства". "Какое отношение может быть к государству, если власть демонстрирует дискриминацию по конфессиональному признаку? Это чистые большевистские практики, за которые расплачиваться придется Украине", - комментирует эксперт "Стране".

Хотя он видит в этой истории и политтехнологический интерес власти. "Дело митрополита Онуфрия неплохо перебивает сразу нескольких невыгодных для властей новостей - 120 млн грн залога, внесенных за вице-премьера Чернышова, захват населенного пункта в Днепропетровской области, разговоры о выходе американцев из войны и то ли "заморозку", то ли уменьшение их военных поставок. Да тут смердит политтехнологиями!", - настаивает эксперт Золотарев.

Арест или высылка

Юрист Ростислав Кравец в разговоре со "Страной" обращает внимание на то, что митрополиту Онуфрию нужно теперь узаконить свое изменившееся положение в Украине. "Ему нужен пакет разрешений на пребывание и работу в стране. Если все это не будет оформлено или время пребывания превысит установленный законом срок - 90 дней, его могут депортировать. Правда, в Россию не получится, так как денонсированы соглашения о взаимной правовой помощи. Это могут сделать даже в силовом порядке - как с Саакашвили, которого выставили в Польшу", - объясняет Кравец "Стране".

Среди лоббистов запрета УПЦ звучит даже предположение, что владыку Онуфрия могут даже арестовать: мол, не зря Зеленский упомянул в обращении "поддержку агрессии или ее оправдание".

"Сейчас есть две возможности - митрополита или депортируют в Россию (более вероятно), или, возможно, возьмут под стражу, как "российского агента" (менее вероятно). Во втором случае это можно будет рассматривать как пополнение "обменного фонда" - его попытаются обменять на украинских граждан в плену, - предположила в своей колонке на сайте ЗН религиовед и противница УПЦ Екатерина Щеткина. - В любом случае это, по мнению наших властей, должно повлиять на тех, кто остался в УПЦ МП. Во-первых, митрополит Онуфрий - это большая потеря для церкви. Церковь обезглавили в расчете на то, что она теперь сама собой как-то развалится. Во-вторых, это демонстрация для тех, кто еще колеблется, выходить ли из МП".

В свою очередь народный депутат нескольких созывов Александр Бригинец из группы влияния экс-президента Петра Порошенко предполагает, что в случае удаления из страны митрополита Онуфрия УПЦ будет вынуждена избрать нового предстоятеля. И в этом, мол, интерес Офиса президента. "Это делается для того, чтобы сохранить российскую Церковь (то есть УПЦ - РЕд.) как карманную Церковь нынешней власти. Сейчас срочно изберут другого предстоятеля. И этот новый предстоятель будет размахивать руками и кричать: "Фу-фу, Россия! Мы все полностью антироссийские, и никаких связей с Россией у нас нет". Таким образом Зеленский сохранит "Московский патриархат" (имеется в виду УПЦ - Ред.). Понятно, что это ничего не изменит внутри самого "патриархата", но структура останется. И эта структура станет организационной базой Зеленского во время приближающихся президентских выборов", - заявил Бригинец на собственном Youtube-канале.

Политолог Золотарев не верит в такое развитие событий.

"Генеральная линия властей - полностью вытеснить УПЦ из религиозной жизни. Если им и нужен некий новый предстоятель УПЦ, то только тот, что согласится на поглощение ее ПЦУ. Но упор все равно будет на силовые методы работы с Церковью", - комментирует Золотарев "Стране".

Собеседник, близкий к руководству УПЦ, говорит, что духовный авторитет владыки Онуфрия "непоколебим", и это "его заслуга", что Церковь сохраняется, несмотря на многие испытания, особенно в начале "большой" войны. Сам владыка, по его словам, готов оставаться с паствой, независимо от ситуации со своим гражданством, говорит источник.

Еще один источник в религиозных кругах говорит, что лишение митрополита Онуфрия гражданства - часть общей стратегии власти по ликвидации УПЦ через ее слияния с ПЦУ или раскол.

"Стратегия власти неизменная последние годы - они хотят, чтоб УПЦ либо вся, либо частично, решила объединится с ПЦУ и влиться в нее. На Онуфрия оказывалось по этому поводу давление. Но он отказался. Окончательно в этом на Банковой убедились в конце мая, поэтому и запустили процесс лишения его гражданства. Теперь нельзя исключать никаких вариантов - ни депортации Онуфрия, ни его ареста. Задача - обезглавить УПЦ в надежде, что это сделать Церковь сговорчивее. Однако, пока это выглядит сомнительным. Большинство иерархов и верующих не намерены объединятся с ПЦУ и готовы сопротивляться давлению", - говорит источник.