У митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия (в миру Ореста Березовского), сегодня лишенного гражданства Украины, нет никаких других паспортов, кроме украинского.

Об этом заявил представитель УПЦ митрополит Климент.

"Блаженнейший митрополит Онуфрий разъяснил, что имеет только паспорт гражданина Украины и, кроме украинского, не имеет никаких других паспортов, в том числе Российской Федерации. Он уже пояснял, что никогда не обращался в государственные органы других стран с просьбой о получении иного гражданства", - сказал митрополит Климент.

Он добавил, что митрополит Онуфрий будет защищать свои права как гражданин Украины, и что может обжаловать этот указ.

Ранее сегодня СБУ сообщила о лишении гражданства Украины митрополита УПЦ Онуфрия. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Также спецслужба заявила, что Онуфрий "поддерживает связь с Московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от Московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины".

Сам Онуфрий в 2023 году заявлял, что уже отказался от российского паспорта.

Ранее мы писали, что в 2023 году 19 священнослужителей УПЦ лишили гражданства, обвинив их во владении российским паспортом.

А в прошлом году украинского гражданства был лишен глава Тульчинской епархии УПЦ митрополит Ионафан. Ему дали тюремный срок, но затем выдали в Россию.