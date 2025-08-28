В Украинской православной церкви прокомментировали "Стране" решение Госэтнополитики о признании УПЦ связанной с Русской православной церковью.

Митрополит Нежинский и Прилукский Климент напомнил, что Киевская митрополия уже неоднократно заявляла: экспертиза устава УПЦ, о которой говорят чиновники Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС), на самом деле таковой не является.

"В настоящее время идёт судебное разбирательство жалобы религиозного центра на действия чиновников с требованием признать их недействительными", – отметил представитель УПЦ.

По его словам, предписание, выданное ГЭСС, а также её приказы не являются основанием считать религиозную общину ликвидированной – "такие вопросы должен решать суд", – добавил священнослужитель.

Климент подчеркнул, что именно таким способом чиновники захотели развивать государственно-церковные отношения с крупнейшей религиозной организацией Украины. Он обратил внимание, что в суд ГЭСС представляет вывод, сформированный на основании российских, а не украинских документов.

"Есть основания полагать, что авторы этого вывода не только не смогут доказать его легитимность, но и окажутся перед требованием ответить за попытку легализации документов запрещённой в Украине российской организации", – говорится в комментарии.

Митрополит резюмировал, что именно таким "странным и преступным способом" ГЭСС решила провести репрессии против УПЦ.

Напомним, Госэтнополитики заявляет, что нашла признаки аффилированности УПЦ с РПЦ.

