"Странный и преступный способ". В УПЦ ответили на решение Госэтнополитики о связи с РПЦ
В Украинской православной церкви прокомментировали "Стране" решение Госэтнополитики о признании УПЦ связанной с Русской православной церковью.
Митрополит Нежинский и Прилукский Климент напомнил, что Киевская митрополия уже неоднократно заявляла: экспертиза устава УПЦ, о которой говорят чиновники Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС), на самом деле таковой не является.
"В настоящее время идёт судебное разбирательство жалобы религиозного центра на действия чиновников с требованием признать их недействительными", – отметил представитель УПЦ.
По его словам, предписание, выданное ГЭСС, а также её приказы не являются основанием считать религиозную общину ликвидированной – "такие вопросы должен решать суд", – добавил священнослужитель.
Климент подчеркнул, что именно таким способом чиновники захотели развивать государственно-церковные отношения с крупнейшей религиозной организацией Украины. Он обратил внимание, что в суд ГЭСС представляет вывод, сформированный на основании российских, а не украинских документов.
"Есть основания полагать, что авторы этого вывода не только не смогут доказать его легитимность, но и окажутся перед требованием ответить за попытку легализации документов запрещённой в Украине российской организации", – говорится в комментарии.
Митрополит резюмировал, что именно таким "странным и преступным способом" ГЭСС решила провести репрессии против УПЦ.
Напомним, Госэтнополитики заявляет, что нашла признаки аффилированности УПЦ с РПЦ.
Ранее "Страна" разбиралась, что будет с УПЦ после лишения гражданства митрополита Онуфрия.