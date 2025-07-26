В Апостольском дворце в Ватикане сегодня прошла встреча председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония с новым папой римским Львом XIV.

Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви.

Митрополит обсудил с папой среди прочего ситуацию в Украине. Представитель Московского патриархата заявил о "гонениях в отношении Украинской православной церкви". Что на это ответил понтифик, не уточняется.

"Во время беседы были затронуты многочисленные вопросы, касающиеся состояния православно-католического диалога, а также происходящих в мире конфликтов — в том числе в Украине и на Ближнем Востоке. В частности, митрополит Антоний рассказал папе Льву XIV о гонениях, которым подвергается сегодня Украинская православная церковь", - сказано в сообщении.

Официального пресс-релиза Ватикана о встрече пока нет.

В начале июня тему УПЦ в разговоре с новым понтификом поднимал президент РФ Владимир Путин. Лев XIV призвал Путина способствовать миру в Украине.

Напомним, Лев XIV официально вступил в должность в середине мая.