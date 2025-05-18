Сегодня, 18 мая, на площади святого Петра в Ватикане прошла интронизация нового папы римского Льва XIV. Интронизация означает официальное начало папства нового Папы.

Перед началом литургии Лев XIV в открытом белом автомобиле объехал площадь, приветствуя собравшихся.

Церемония прошла с соблюдением всех канонов Католической церкви. Новый понтифик призвал к миру, согласию и укреплению веры, отметив важность единства в условиях современных глобальных вызовов.

"Я бы хотел, чтобы нашим первым великим желанием было создание единой церкви, символа единства и братства, который станет закваской для примиренного мира", - сказал он в своей проповеди.

На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский с первой леди и главой ОП Андреей Ермаком.

По данным СМИ, на площади присутствовали около 250 тысяч паломников и множество мировых лидеров и представителей королевских семей. В частности вице-президент США Джей Ди Венс, премьер-министр Канады Марк Карни и принц Британии Эдвард.

Во время обряда новому папе передают два важных знака его служения – паллий и кольцо рыбака.

Паллий – это литургический аксессуар из шерсти, который символизирует заботу папы о верующих, как пастыря вселенской церкви, ведущего свою паству.

Кольцо рыбака связано с образом святого Петра как рыбака, который по приказу Иисуса забросил сети и наполнил их удивительным уловом – этот символ олицетворяет духовную миссию папы.

Лев XIV стал 267 папой римским, сменив на этом посту Франциска, который умер 21 апреля. Ему было 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт.