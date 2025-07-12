Боевой медик и ветеран ВСУ Лариса Бродецкая возвращает президенту Украины Владимиру Зеленскому все награды и ордена, полученные за время его правления, из-за указа о лишении гражданства митрополита УПЦ Онуфрия.

Об этом Бродецкая заявила в видеообращении, опубликованном в Телеграм.

"Недавно вы лишили гражданства митрополита Онуфрия – героя Украины, патриота, на молитвах которого держится вся Украина. Также вы заявили в своих обращениях, что всех таких, как митрополит Онуфрий, надо лишать гражданства. Так вот, каждое слово, сказанное митрополитом Онуфрием за всю жизнь, каждый его шаг, каждое действие я лично поддерживаю. И вам нужно лишить меня гражданства. Также в знак глубокого осуждения ваших действий я возвращаю все награды и ордена, полученные за время вашего правления", – заявила военная.

Лариса Бродецкая родом из Черновицкой области. Награды она сняла прямо во время видеообращения.

Ранее мы подробно писали о ситуации с лишением гражданства митрополита Онуфрия.

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