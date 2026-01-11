Сегодня полномасштабной войне в Украине исполнится 1418 дней. Это знаковая дата: ровно столько же длилась война СССР с нацистской Германии - с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го. Война, которую в Украине до 2014 года называли, а в России называют и сейчас, Великой отечественной.



В России дату в 1418 дней отметили многие СМИ и телеграмм-каналы, попутно задаваясь вопросом – почему нынешняя война длится так долго? Задаются этим вопросом с разными акцентами.

Сторонники скорейшего прекращения войны делают упор на чудовищность самого факта того, что нынешняя война длится уже дольше, чем самый кровопролитный конфликт в истории человечества.

Сторонники войны до "победного конца" призывают "наконец-то жахнуть и начать воевать по-настоящему".

Вспоминают об этой дате и в Украине с тезисом "за 1418 дней Красная Армия дошла до Берлина, а российская не может даже Купянск взять".



Между тем, ответ на вопрос – почему война длится так долго достаточно очевиден.



В течение первого года войны поломался генеральный план РФ по быстрому разгрому Украины или принуждения ее к миру на российских условиях. В течение второго года поломался генеральный план Украины и Запада по нанесению РФ стратегического поражения на фронте, с параллельным крахом экономики из-за санкций и началом смуты и хаоса внутри России.



После чего наступила стадия войны на истощение, в которой у одной стороны (Украины) нет ни ресурсов, ни военно-технических возможностей разгромить противника (кроме как через прямое участие в войне стран НАТО, которые на это, однако не идут, не желая рисковать ради Украины ядерной войной с РФ). А у другой стороны (России) такие ресурсы и возможности хоть потенциально и имеются (ядерное оружие, всеобщая мобилизация и полный перевод экономики и общества на военные рельсы), однако их использование несет огромные риски.

Отдельным сильным сдерживающим фактором в плане расширения военных усилий для обеих стран является то, что они, в отличие от времен Второй мировой, вынуждены платить своим солдатам огромные деньги, многократно превышающие средние зарплаты. Плюс – большие выплаты за погибших. То есть, резкое увеличение числа солдат и интенсивности боевых действий приведет к резкому увеличению расходов бюджета, которые и в Украине, и в РФ уже практически уперлись в потолок возможностей экономики (а в случае Киева – и в возможности союзников).



Наконец, важную роль играет и характер боевых действий, которые сейчас определяются полным контролем за полем боя со стороны дронов, что практически исключает крупных прорывов. И пока не найдены военно-технические способы эту проблему преодолеть. Потому нынешняя война напоминает скорее не Вторую, а Первую мировую, когда средства обороны намного происходили средства наступления и потому она была позиционной и превратилась в такую же войну на истощение, в которой проиграли те страны, которые быстрее истощились или же окунулись в смуту, не выдержав напряжения (Россия и Германия). К слову, если одна из сторон суметь достичь и удержать длительное время кардинальное преимущество в дроновой составляющей (в том числе, сможет внедрить эффективные способы уничтожения операторов дронов противников и начать массовое использование боевых роботов для штурмовых действий на земле) характер война, безусловно полностью поменяется, значительно ускорив развязку.

Но пока этого не произошло, потому сейчас расчет у обеих воюющих стран, как и в Первую мировую, делается на то, что противник истощится первым и падет.

Украина рассчитывает на нарастание экономических проблем в РФ из-за западных санкций и украинских ударов по "нефтянке", плюс на то, что Россия рано или поздно столкнется с невозможностью пополнять армию только лишь за счет контрактников и вынуждена будет объявлять мобилизацию, что вызовет рост протестных настроений. В целом, главная надежда, как и ранее, у Киева на смуту внутри РФ и на подогревание всех существующих там противоречий (межнациональных, межрелигиозных, социальных и прочих).



Кремль ожидает, что у Украины рано или поздно закончатся люди в ВСУ, энергетика рухнет под ударами российских войск, что, в совокупности, вызовет коллапс украинского фронта и тыла и, вследствие этого, полный разгром армии и падение действующей власти, с последующим заключением мирного договора на российских условиях.

Так как у РФ ресурсов и людей несколько больше, она и владеет инициативой на фронте, постепенно продвигаясь, хотя и медленно, что пока не приводит к обвалу украинской обороны.



При этом, повторимся, возможности у Киева наращивать военные усилия крайне ограничены. Теоретически, можно снизить, например, возраст мобилизации, чтоб увеличить численность армии. Но встанет вопрос – откуда брать на это деньги. Кроме того, эффект от этой меры сильно снизит тотальная коррупция в системе ТЦК, а также в ВСУ при распределении военных между фронтом и тылом.

По итогу, снижение возраста поможет лишь несколько "подлатать" нехватку личного состава и позволит не допустить обвала фронта, но не кардинально переломить ход войны.



У России, потенциально, как писалось выше, есть возможности кратно нарастить военные усилия.



Но по ним есть свои большие ограничения.



Несмотря на постоянные жалобы в Z-пабликах, "когда же мы наконец перестанем воевать в полсилы", Россия в нынешней войне не задействовала до сих пор лишь два доступных себе инструмента: ядерное орудие всеобщую мобилизацию с полным переводом страны на военные рельсы (как в ходе Второй мировой).



Что касается мобилизации, то для радикального изменения положения на фронте речь должна идти о доведении действующей в Украине армии до 1,5-2 млн человек. То есть – призыв дополнительно как минимум 800 тысяч (если отталкиваться от нынешней численности группировки РФ в 700 тысяч). И то это позволит прорвать фронт и разгромить ВСУ лишь при условии, если будет подкреплено соответствующим усилением дроновой и огневой составляющей. Иначе даже 2 млн человек рано или поздно "сточатся" об украинскую линию дронов, не продвинувшись на стратегическую глубину.



Однако, по мобилизации для Кремля есть проблемы и другого плана. И это не только рост социально-политического напряжения в обществе, который власти могут затушить. Это, в первую очередь, огромный экономический ущерб из-за нарастания дефицита рабочей силы (часть заберут в армию, часть постарается сбежать из страны), а также необходимость резкого увеличения бюджетных затрат на войну. При том, что в бюджете на 2026 год в рублях затраты на эти цели даже снижены.

То есть, РФ нужно будет переходить на полноценную военную экономику, сокращать затраты на невоенные нужды, затягивать пояса населению и совершать другие меры, которые Кремль, очевидно, пока делать не готов. Наоборот, он старается поддерживать в народе ощущение продолжения "нормальной жизни", что, к слову, с точки зрения войны на истощение логично, чтоб не допускать падения общества в полную апатию и депрессию.

То же самое, кстати, пытается делать и Зеленский в Украине, раздачей "вовиной тысячи", например. Но ему это дается гораздо труднее, чем Кремлю из-за постоянных обстрелов с отключением тепла и электроэнергии, из-за жесткой мобилизации и закрытия границ для мужчин.

Что касается ядерного оружия, то его у РФ более чем достаточно, чтоб уничтожить практически всю Украину. Однако до сих пор Москва его не использовала. И вряд ли исключительно из гуманистических соображений. У применения ядерного оружия для Кремля есть свои противопоказания – угроза полной международной изоляции, катастрофический экологический ущерб для всей планеты и для России в том числе



Наконец, полный разгром и покорение Украины не является для России той задачей, от которой зависит ее существование и ради которой нужно идти на крайние меры (и в этом для РФ одно из главных отличий от войны 1941-1945 годов). Если в Киеве по итогам войны сохранится враждебная к России власть и не будет проведено полноценное мирное урегулирование между двумя странами, даже это не станет смертельной угрозой для РФ.

Максимум, что украинские власти смогут в таком случае делать – различным "гибридным" образом портить жизнь Кремлю. Может быть, в несколько большем масштабе, чем это происходило в 2015-2021 годах. И для купирования этих проблем РФ потребуется многократно меньше сил, чем она задействует сейчас.



Все это не означает, что Путин не при каких условиях не пойдет на применение ядерного оружия или же на мобилизацию. Это возможно, если ситуация будет крайне опасной для Кремля и когда действительно станет вопрос о существовании государства.



Наступит ли такая ситуация зависит от ответа на вопрос по какому сценарию дальше будут развиваться события.

Сценариев может быть три.

Первый – окончание войны в ближайшие месяцы. Такое возможно, если будет согласован обсуждаемый сейчас мирный план Трампа. Но пока, насколько можно судить, этого не произошло. Судя по утечкам в СМИ, противоречий остается немало, но главных из них два. Первое – требование РФ вывести украинские войска из Донецкой области, на что категорически не хочет идти Киев. Второе – отстаиваемые украинскими властями и Зеленским гарантии безопасности, которые включают в себя размещение иностранных войск, что отвергает Москва. Если говорить именно о скорейшем окончании войны, то оно возможно либо в случае нахождение компромисса (например: Киев соглашается вывести войска из Донецкой области, а Москва соглашается на присутствие британо-французских войск в Украине), либо Трамп надавит и на Зеленского, чтоб тот согласился на вывод войск из Донбасса, и на европейцев, чтоб те отказались от ввода войск. В последнем случае Путин, вполне вероятно, согласится прекратить огонь. Вариант, при котором Трамп начинает жестко давить на РФ к быстрому окончанию войны вряд ли приведет, хотя последствия у такого сценария могут быть масштабными, но о них ниже.



Второй – продолжение войны на истощение. Такой инерционный сценарий вероятен, если мирный план не будет согласован, но Трамп при этом не будет давить ни на Россию, на Украину, отвлекшись на другие проблемы.

Третий – мирные переговоры зайдут в тупик, после чего Трамп резко усилит давление на Москву, к чему его призывают Киев, европейцы и "ястребы"-республиканцы. Речь может идти как об усилении санкций, так и о поставках дальнобойных ракет, и о захватах российских танкеров. Последнее уже сейчас происходит, однако Кремль пока реагирует на это осторожно, очевидно, ожидая, чем по итогу, закончатся переговоры по главному для себя вопросу – по Украине. И если станет понятно, что Трамп стал на позицию давления на Москву, то ответной эскалации со стороны РФ нельзя исключать. Вплоть до "ядерного" рычага.



По какому сценарию будут развиваться события, скорее всего, прояснится в течение января-февраля. До конца января, по информации Зеленского, Москва должна дать ответ по новому варианту мирного плана. В феврале, возможно, произойдет уточнение позиций. После чего и будут приняты решения.