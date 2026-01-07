Украинская делегация и США обсуждают сегодня в Париже "самые сложные вопросы из базовой рамки по окончанию войны, а именно – вопросы по Запорожской атомной станции и территориям".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Украина не прячется от самых сложных вопросов и никогда не будет преградой для мира. Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров - обеспечат ли они реальную готовность России закончить войну", - написал Зеленский.

Тем временем секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что переговоры с американцами в Париже переходят к этапу практических решений.

"Разговор был сосредоточен на конкретных параметрах гарантий безопасности, сдерживании российской агрессии и логике дальнейших шагов мирного процесса. Важно, что подходы все больше переходят из плоскости политических заявлений в плоскость практических решений. Есть четкое понимание пошагового движения в направлении реализации договоренностей", - написал глава украинской делегации в своем телеграм-канале.

Переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Париже продолжаются второй день.

Напомним, США предлагают использовать Запорожскую АЭС на троих с РФ, а Зеленский требует, чтобы ее использовали только США и Украина. По территориям: от Украины требуют вывода войск из Донбасса, однако Киев отказывается.

