Соединенные Штаты не стали подписывать совместное коммюнике с Европой и Украиной об участии в силах обеспечения мира по итогам вчерашнего саммита в Париже.

Об этом сообщает газета Politico.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что "мы в значительной степени завершили гарантии безопасности".



Однако согласие не дошло до американской подписи под совместным коммюнике, отмечает издание.

Между тем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш по итогам вчерашнего саммита в Париже заявил, что значительная часть гарантий безопасности по Украине ляжет на США.

"Считаю важным, что, согласно сегодняшней декларации, значительная часть гарантий безопасности ляжет на США, и, на мой взгляд, это является необходимым условием, чтобы мир действительно был долгосрочным", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что Чехия своих военных в Украину не отправит и поставлять Киеву боеприпасы за свой счет не будет.

В свою очередь глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что по итогам саммита в Париже "есть конкретные результаты", но отметил, что "не вся информация может быть публичной".

Напомним, вчера Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по развёртыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Что это значит, мы писали в отдельном материале.