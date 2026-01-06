Зять Трампа в Париже заявил о решении почти всех вопросов по гарантиям безопасности для Украины
Практически все вопросы по гарантиям безопасности Запада Украине решены, но это не значит, что мир будет достигнут.
Об этом заявил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже.
Кушнер сказал, что Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным видит возможность "правильного соглашения" об Украине.
По его словам, на основе оценок Трампа и его переговоров с Путиным правильное соглашение будет означать, что обе стороны деэскалируют ситуацию, будет механизм мониторинга, а также инструменты деэскалации в случае нарушения условий соглашения.
Кушнер добавил, что после окончательного соглашения Украина должна быть в безопасности: с четкими механизмами сдерживания и предохранителями, чтобы война не повторилась.
Напомним, по итогам саммита в Париже Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по развёртыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны. В то же время неизвестно, поддерживают ли развертывание международных сил США, либо это лишь пожелания Украины, Британии и Франции.
Также спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" по нескольким направлениям работы, включая рамочную программу гарантий безопасности и план развития Украины по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.