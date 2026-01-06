Практически все вопросы по гарантиям безопасности Запада Украине решены, но это не значит, что мир будет достигнут.

Об этом заявил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже.

Кушнер сказал, что Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным видит возможность "правильного соглашения" об Украине.

По его словам, на основе оценок Трампа и его переговоров с Путиным правильное соглашение будет означать, что обе стороны деэскалируют ситуацию, будет механизм мониторинга, а также инструменты деэскалации в случае нарушения условий соглашения.

Кушнер добавил, что после окончательного соглашения Украина должна быть в безопасности: с четкими механизмами сдерживания и предохранителями, чтобы война не повторилась.

Напомним, по итогам саммита в Париже Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по развёртыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны. В то же время неизвестно, поддерживают ли развертывание международных сил США, либо это лишь пожелания Украины, Британии и Франции.

Также спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" по нескольким направлениям работы, включая рамочную программу гарантий безопасности и план развития Украины по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.