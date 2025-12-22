В соглашении Украины с США о гарантиях безопасности будет закрытая часть, которую не опубликуют.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с дипломатами, передает "Суспильне".

В частности, Зеленский сообщил, что одной из ключевых частей соглашения является документ о гарантиях безопасности, который будет содержать закрытые приложения и детали поддержки украинской армии.

Президент Украины подчеркнул, что именно этот документ должен быть рассмотрен и утвержден конгрессом США с целью обеспечения его длительной силы.

Напомним, сегодня Зеленский сообщил о готовности базового блока документов по мирному плану США для Украины.

На днях Зеленский говорил, что после прекращения боевых действий Украина не сможет самостоятельно содержать 800-тысячную армию, поэтому ей будет необходима поддержка партнёров как часть гарантий безопасности.

Ранее западная пресса приводила описание гарантий безопасности, которые США и страны Европы готовы дать Украине после заключения мирного соглашения с РФ.

