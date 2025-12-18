Ещё одно западное издание публикует, со ссылкой на источники, опиание гарантий безопасности, которые США и страны Европы готовы дать Украине после заключения мирного соглашения с РФ.

Так, американское информагентсво Bloomberg пишет, что в основе западных гарантий лежит многоуровневая система сдерживания от повторного нападения России. Первую линию обороны будет обеспечивать собственная армия Укаины численностью около 800 тысяч человек, при этом союзники Киева продолжат поставки вооружений и программы подготовки. США возьмут на себя разведку и мониторинг, чтобы отслеживать возможные попытки нарушить соглашение.



Согласно этому плану, коалиции европейских стран разместят войска на подконтрольной Киеву территории вдали от линии фронта – "для укрепления доверия" (об этом же ранее писала и Нью-Йорк Таймс).

Если боевые действия возобновятся, партнёры Украины предпримут дипломатические шаги для деэскалации. В случае провала этих мер в течение нескольких суток ВСУ будет предоставлена прямая военная поддержка при участии США.



Американские чиновники сравнивают такие гарантии с пятой статьёй НАТО о взаимной обороне. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добивается закрепления в США перечисленных выше обязательств на законодательном уровне путём голосования в Конгрессе.

Издание отмечает, что пока остается неясным, согласится ли глава РФ Владимир Путин принять такие условия. В частности Кремль неоднократно отвергал возможное развёртывание контингента стран-членов Альянса на территории Украины.

Также отметим, что официально Белый дом не подтверждал информацию о характере гарантий безопасности, которую уже второй день публикуют СМИ. В частности – не подтверждал согласие на размещение западных войск в Украине. В первоначальном плане Трампа содержался прямой запрет на размещение в Украине иностранных войск.

Напомним, к настоящему времени Зеленский не получал информации о гарантиях США для Украины.

Ранее "Страна" анализировала, может Вашингтон предоставить Киеву гарантии безопасности израильского формата.