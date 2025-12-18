На саммите Европейского Союза отложили рассмотрение вопроса о выдаче репарационного кредита Украине за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает Politico.

По информации здания, пока лидеры стран обсуждают долгосрочный бюджет ЕС, Еврокомиссия и Бельгия ведут переговоры о судьбе российских активов за пределами главного зала.

В то же время ЕК предпринимает попытку переубедить премьера, что обещанных уже гарантий достаточно.

Отмечается, что переговоры могут продолжаться до поздней ночи. Если за сегодня не получится договориться, они продолжатся завтра.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, лидеры стран Евросоюза согласны с тем, что использование российских активов для финансирования Украины "будет справедливым".

По его словам, стороны добились прорыва в этом вопросе. Означает ли это согласие Бельгии на использование российских активов для"репарационного кредита" Украине, пока не ясно.

Западные же СМИ пишут, что Россия может конфисковать западных активов на 127 миллиардов долларов в ответ на использование её замороженных авуаров для помощи Украине. Эта угроза встревожила Бельгию, Италию и Австрию, её рассматривают на уровне Евросоюза.

Канцлер Германии Фридрих Мерц был также не уверен, что Евросоюз договорится о конфискации активов России на ближайшем саммите.