Пока нет ясности, смогут ли лидеры Евросоюза договориться об использовании замороженных российских активов на предстоящем саммите сообщества 18-19 декабря.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт издание Т-online.

"Исходя из сегодняшней ситуации, я бы сказал, что шансы на то, что нам это удастся, составляют 50 на 50", – заявил Мерц.

При этом глава правительства ФРГ признал, что во всей Европе существуют опасения касательно последствий возможного использования заблокированных резервов цетрабанка РФ.

"Конечно, эти решения не лишены риска. Есть юридические проблемы, есть политические проблемы. Я считаю, что юридические препятствия можно преодолеть, но политические останутся", – прокомментировал ситуацию Мерц.

Канцлер подчеркнул, что Украина "имеет финансирование на первый квартал, но после этого ситуация станет критической", отметив, что ему известно об опасениях Бельгии по вопросу использования российских денег.

"Я знаю о сомнениях, опасениях, и я отношусь к этому серьёзно. Я не разделяю их, но отношусь к ним серьёзно", – добавил Мерц.

Напомним, Мерц лично ездил добиваться конфискации активов РФ.

При этом, по информации Politico, в очередной раз Бельгия отвергла предложение использовать резервы РФ для помощи Украине.