Бельгия вчера отвергла очередное предложение Еврокомиссии об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Послы ЕС до позднего вечера пытались убедить Бельгию изменить позицию до саммита Евросовета в четверг, предложив ей три гарантии:

она сможет получить доступ к финансированию в объёме, равном всей сумме пакета, если столкнётся с судебными исками или ответными мерами со стороны Москвы;

сможет рассчитывать на этот механизм защиты независимо от общего объёма финансовых гарантий, которые отдельные страны ЕС предоставят по отдельности;

никакие средства не будут переведены до тех пор, пока эти гарантии не будут обеспечены.

Также все столицы Евросоюза должны будут расторгнуть свои двусторонние инвестиционные соглашения с Россией, чтобы Бельгия не оказалась в одиночестве перед лицом возможного давления со стороны Москвы.

Но бельгийская делегация ответила, что этого недостаточно, и без дополнительных гарантий российские средства останутся в Euroclear.

Источники издания уверены, что в итоге соглашение будет достигнуто.

Politico отмечает, что 67% бельгийцев выступают против конфискации активов РФ, и поэтому премьер-министр Барт де Вевер пользуется поддержкой внутри страны.

Ранее газета Politico писала, что шансы на выдачу Украине репарационного кредита за счет замороженных в Европе активов РФ падают, однако Европейская комиссия пока не рассматривает альтернативные варианты.

Напомним, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал "воровством" предложение Еврокомиссии конфисковать замороженные активы России для передачи этих средств Украине.