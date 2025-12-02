Европейские страны отвергли как чрезмерное требование Бельгии предоставить ей "гарантии бланкового чека" для выделения Украине репарационного кредита за счет замороженных активов РФ.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, Брюссель хотел получить такую гарантию на случай, если РФ подаст на него в суд. Премьер Бельгии Барт де Вевер настаивает, чтобы правительства ЕС предоставили стране финансовые гарантии, превышающие 140 миллиардов евро, которые можно было бы выплатить в течение нескольких дней. Он также хочет, чтобы срок действия этих гарантий превышал срок действия санкций ЕС против России.

Четыре дипломата ЕС сообщили Politico, что не могут принять просьбу де Вевера, поскольку это поставит финансовую жизнеспособность их стран в зависимость от решения суда, что потенциально грозит им выплатами в миллиарды евро спустя годы после окончания войны в Украине.

"Если гарантии бесконечны и не имеют границ, то во что мы ввязываемся?" — заявил дипломат ЕС.

Отказ стран ЕС может сорвать переговоры о кредите перед решающим саммитом в середине декабря. Если прогресса не будет, наиболее вероятной альтернативой станет выпуск дополнительных долговых обязательств ЕС для покрытия дефицита бюджета Украины. Однако эта идея непопулярна среди большинства правительств ЕС, поскольку предполагает использование средств налогоплательщиков.

Для справки

Гарантия бланкового чека представляет собой гарантию платежа (аваль), которую может предоставить третье лицо (авалист). Этот механизм укрепляет платежеспособность чека, поскольку авалист обязуется оплатить чек, если сам плательщик не сможет.

Напомним, что Европейский центробанк также отказался предоставлять гарантию по выплате Украине репарационного кредита.

Между тем Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала о новой кредитной программе, но это соглашение тоже зависит от выделения репарационного кредита Евросоюзом.