Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставлять гарантию по выплате Украине репарационного кредита в 140 миллиардов евро.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на нескольких чиновников.

По данным издания, в ЕЦБ сочли, что предложение Еврокомиссии выходит за пределы его мандата.

Решение создает дополнительные сложности для Брюсселя, который пытается привлечь репарационный заем под обеспечение замороженных российских активов, размещенных в бельгийском депозитарии Euroclear, добавляет Financial Times.

Напомним, в Европе обсуждают дальнейшую схему финансирования Украины. Пока согласия по ней между всеми членами нет. В частности, нет договоренностей по выделению так называемого репарационного кредита за счет замороженных в Евросоюзе российских активов.

Накануне Министерство иностранных дел Бельгии призвало отказаться от экспроприации активов РФ и финансировать Киев с помощью "классического общеевропейского займа".

