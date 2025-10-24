Вчерашняя новость о том, что Европейский Союз не смог согласовать выдачу Украине репарационного кредита за счет замороженных российских активов, - крайне тревожный звонок для Киева. Ситуация чревата очень тяжелыми последствиями.

Как мы уже писали, на следующий год, исходя из запросов украинских властей, Европа должна выделить 120 млрд долларов в виде как прямой помощи, так и поставок оружия. А поскольку склады европейских армий уже практически опустошены, они могут передать только новопроизведенные вооружения или же купленное у других стран, в первую очередь у США. То есть это потребует реальных денежных затрат.

После того как президент США Дональд Трамп отказался продолжать какую-либо помощь Украине в виде финансов или бесплатной передачи оружия, вся огромная сумма в 120 млрд долларов легла на плечи Европы. При этом европейская экономика и финансы и без того переживают далеко не лучшие времена.

Поэтому в Европе уже прямо заявляют, что невозможно найти какой-либо другой способ продолжать финансировать Украину хотя бы на нынешнем уровне, кроме как использовать для этого замороженные российские активы. И Киева возлагал огромные надежды на вчерашний день, когда должны были принять решение о выделении репарационного кредита в размере 140 млрд евро. Однако решение принято не было. Его перенесли на декабрь, и пока нет гарантий, что его согласуют зимой.

Главная причина пробуксовки - жестко негативная позиция некоторых стран. Открыто выражает свое несогласие Бельгия, где хранится большая часть замороженных российских активов, а в завуалированной форме другие государства, включая, по данным СМИ, Германию.

Доводы противников фактически конфискации российских активов через репарационный кредит известны. Они утверждают, что это станет тяжелейшим ударом по репутации Европы как места хранения денег и приведет к обвальному выводу средств иностранцами из ЕС. Также существует угроза, что в ответ Россия конфискует имеющиеся у нее европейские активы, которых только у одной Германии на сумму в 100 млрд евро.

Поэтому решение вопроса дается тяжело, хотя Киев и некоторые европейские страны постараются приложить максимум усилий, чтобы в декабре оно все-таки было принято.

Но если этого не случится, последствия будут отзываться еще долго.

Безусловно, помощь полностью не прекратится, однако ее размер сильно уменьшится. Соответственно Украине придется сокращать закупки и производство дронов и другого оружия, урезать все прочие расходы и значительно девальвировать гривню, что резко подстегнет инфляцию. Все это крайне негативно скажется на способности Киева продолжать войну и может изменить отношения украинских властей к условиям ее завершения.

Поэтому ставки по этому вопросу очень велики и борьба вокруг темы репарационного кредита будет предельно жесткой.

Скорее всего, попутно Киев попытается уговорить США возобновить военную и финансовую помощь - возможно, под видом взносов в фонд, созданный в рамках ресурсной сделки. Но учитывая настрой Трампа не тратить ничего на войну в Украине, а только на ней зарабатывать, добиться этого будет ещё сложнее, чем получить репарационный кредит от ЕС.