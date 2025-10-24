Противником использования российских активов для Украины может быть не только Бельгия, но Германия.

Об этом пишет немецкое издание Tagesschau.

Оно напоминает, что по итогам вчерашнего саммита в Брюсселе Евросоюз отложил передачу Киеву репарационного кредита как минимум до декабря. В итоговой декларации об Украине говорится, что российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Москва "не компенсирует ущерб, причинённый войной".

Но эта декларация "оказалась далека от первоначально задуманной". Издание пишет, что против предложения выдать Украине репарационный кредит выступает не только основной держатель российских активов Бельгия. В немецких деловых кругах тоже есть серьёзные опасения по поводу этого проекта.

"Германия инвестировала в Россию больше, чем любая другая страна. Поэтому она может потерять больше всех от планируемого использования средств российского Центробанка для закупки оружия для Украины", — заявил председатель Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. В общей сложности под угрозой находятся немецкие активы в России на сумму 100 миллиардов евро.

По итогам саммита канцлер ФРГ Фридрих Мерц констатировал, что российские активы останутся замороженными. Но для использования российских денег как основы кредита Украине есть "серьезные проблемы", которые требуют решения, добавил Мерц.

"Мы договорились действовать сообща, искать способ их решения. Решения по этому вопросу будут приняты в конце года", - сообщил канцлер ФРГ.

Tagesschau уточняет, что Еврокомиссия должна будет представить свои предложения о репарационном кредите до следующего саммита ЕС, который состоится 18 декабря.

К слову, после саммита ЕС Мерц заявил, что немецкие дочерние компании "Роснефти" не должны подпасть под новые американские санкции.

"Я исхожу из того, что соответствующее исключение будет сделано и для "Роснефти", - сказал он.

Мерц уточнил, что переговоры с Вашингтоном по этому вопросу продолжатся. По его словам, дочерние структуры российской компании фактически контролирует Берлин и они играют важную роль в обеспечении энергобезопасности страны. Речь идет о компаниях Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, которые связаны с тремя крупными НПЗ: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге. Правительство Германии ввело там внешнее управление.

Напомним, в последние дни СМИ пишут, что между Бельгией и ЕС растет напряжение из-за обсуждения конфискации замороженных активов РФ.

А вчера именно Бельгия не поддержала экспроприацию активов у России, из-за чего и пришлось отложить идею репарационного кредита для Украины.