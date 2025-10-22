Украина требует свободы распоряжения 163 миллиардов долларов замороженных российских активов. Киев настаивает, что средства кредита Европейского Союза не должны ограничиваться и использоваться только для европейского оружия.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, деньги нужны для закупки вооружений из любых стран, восстановления разрушений от российских атак и выплаты компенсаций пострадавшим.

При этом часть кредита будет направлена на сотрудничество с европейскими оборонными компаниями, но Украина требует автономии в расходовании средств.

Большая часть кредита также пойдёт на восстановление критической инфраструктуры, а меньшая – на компенсацию гражданам.

Ранее испанская El Pais уже писала, что Украине хватит средств на существование только до апреля 2026 года.

Напомним, вопрос выдачи репарационного кредита в 140 млрд евро страны Евросоюза должны рассмотреть в этот четверг. Часть стран Евросоюза выступают против этого шага.

Подробнее о проблемах с финансированием Украины мы писали в отдельном материале.