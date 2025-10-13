К апрелю следующего года Европейский Союз намерен согласовать механизм выделения Украине 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Для этого на следующей неделе Европейская комиссия намерена добиться политического согласия лидеров стран ЕС, хотя Бельгия, основной держатель активов, по-прежнему выступает против, опасаясь юридических последствий.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Евросоюз или группа государств-членов готовы предоставить базирующейся в Бельгии международной компании по финансовым услугам Euroclear гарантии удовлетворения любых потенциальных претензий со стороны России в случае их возникновения в судебном порядке.

Если все страны ЕС согласятся на такое предложение, юридическое предложение о механизме выделения средств хотят подготовить ко второму кварталу следующего года, который начинается в апреле.

Лидеры ЕС все больше убеждаются, что использование российских средств является единственным способом поставить финансирование Украины на устойчивую основу, поскольку другие источники иссякают, а США отказались платить за оружие. Тем временем несколько стран ЕС охвачены собственными политическими и бюджетными потрясениями.

Неделю назад СМИ сообщали, что между Бельгией и ЕС растет напряжение из-за конфискации замороженных активов РФ.

О том, что выделение внешнего финансирования становится одной из главных проблем для Украины, ранее писала и "Страна".