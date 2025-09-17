Европейская комиссия предлагает два новые варианта использования замороженных российских активов для обеспечения "репарационных кредитов" Украине на 170 миллиардов евро.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Деньги хотят использовать без формального изъятия активов, чтобы обойти возражения ряда стран, в частности, Бельгии, Германии и Франции.

Первая схема подразумевает закупку на эти средства беспроцентных облигаций ЕС, чтобы привлеченный капитал отправить в Украину траншами. Около 170 из 194 миллиардов евро российских активов, хранящихся в Euroclear, уже погашены и теперь отражаются в виде денежных остатков на счетах. Но выпуск долгосрочных облигаций, обеспеченных российскими активами, потребует гарантий, что режим санкций останется в силе на весь срок кредита.

Второй вариант предполагает использование специального целевого инструмента для управления механизмами финансирования, что может позволить участвовать странам, не входящим в ЕС.

"Украинцам нужны деньги, а вариантов не так уж много", — заявил изданию немецкий чиновник.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что замороженные российские активы в размере 300 миллиардов долларов принадлежат Украине.

"Можно нам использовать эти 300 миллиардов для покупки оружия и самостоятельно решать, что с ними делать?" — задал вопрос президент.

Между тем Брюссель отказался конфисковывать авуары, указав, что они останутся замороженными до окончания войны и для компенсации ущерба Украине.