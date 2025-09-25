Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал инициативу Европейского Союза о предоставлении Украине беспроцентного кредита почти на 140 млрд евро за счёт замороженных российских активов для укрепления обороноспособности страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению Мерца, финансирование "должно послать Москве чёткий сигнал и обеспечить военную устойчивость Украины на несколько лет".

Ожидается, что кредит будет возвращён после возмещения Россией ущерба (отметим, что пока согласие РФ каким-либо образом возмещать ущерб выглядит крайне маловероятным).

Мерц считает, что эти деньги должны быть потрачены исключительно для покупки военного оборудования, добавив , что программа будет также способствовать развитию европейской оборонной промышленности, а затем – укреплению коллективной безопасности и суверенитета ЕС.

В то же время издание подчеркивает, что это изменение позиции Германии, которая ранее воздерживалась от оценки конфискации активов с точки зрения международного права.

Напомним, ЕС рассматривает вариант, при котором будет выдан кредит под "залог" замороженных активов РФ. Однако конкретный механизм пока не утвержден.

Вопрос будет обсуждаться на саммите в Копенгагене 1 октября и решаться в Брюсселе в конце месяца.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в свою очередь заявлял, что в текущем году стране не хватает без малого девяти миллиардов долларов внешнего финансирования.