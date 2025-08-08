Совет Европейского Союза сегодня одобрил четвертый транш для Украины в размере около 3,2 миллиарда евро по программе Ukraine Facility. Средства поступят в виде как безвозвратной помощи, так и кредитов.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

После оценки Брюсселем платежного запроса Киева, поданного 6 июня, Совет пришел к выводу, что Украина удовлетворительно выполнила ряд реформ, изложенных в плане для нее, включая реформы государственного управления, управления государственными активами, человеческого капитала, децентрализации и региональной политики, зеленого перехода, цифрового и агропродовольственного секторов, а также управления критически важным сырьем.

"Украина получит финансирование в размере более 3,2 миллиардов евро после того, как Совет принял решение о четвёртом очередном транше поддержки в рамках программы ЕС Ukraine Facility. Это финансирование направлено прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку функционирования её органов государственного управления", - сказано в сообщении.

Программа поддержки Украины Ukraine Facility, вступившая в силу 1 марта 2024 года, предусматривает предоставление до 50 миллиардов евро финансирования в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации страны в период с 2024 по 2027 год.

Из этих 50 миллиардов евро до 32 миллиардов ориентировочно выделено на поддержку реформ и инвестиций, предусмотренных планом поддержки Украины, при этом выделение средств обусловлено достижением установленных показателей.

Отметим, что это первый транш после истории со скандальным законом о НАБУ и САП. В конце июля СМИ писали, что ЕС заморозил финансовую помощь Украине до возвращения прежних полномочий антикоррупционным органам.